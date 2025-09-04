1 órája
Vajon milyen ajándékkal készülnek a gyermekeknek az Egererdő Zrt. munkatársai?
Nagy munkában vannak az Egererdő Zrt. munkatársai. Az erdészeti nyílt nap résztvevői számára készítenek ajándékot.
Erdészeti nyílt napot tart az Egererdő Zrt. pénteken délelőtt Egerben az Érsekkertben. Facebook-bejegyzésük szerint ajándékokat is készítenek a gyermekek számára, akik iskolai, óvodai csoportjukkal érkeznek a rendezvényre.
Az ajándékok készítéséről fotókat is tettek fel a posztban. Vajon mi készülhet?
Az erdészeti nyílt nap tavaly nagyon népszerű volt
A tavalyi nyílt nap nagyon népszerű volt, rengeteg gyermek érkezett, hogy megismerkedjen az erdők világával, az erdészek munkájával. Mint cikkünkben írtuk, a diákok megismerkedhettek az erdei bogyós gyümölcsökkel, az erdei melléktermékekkel, hiszen az erdők a fákon és a vadonon kívül rengeteg más jóval is szolgálnak. Volt vadgazdálkodási állomás, ahol az erdei vadakat ismerhették meg jobban a gyerekek, mellette megjelent az erdészeti oktatás is, mivel kitelepült a Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium is. De a famunkát is kipróbálhatták a gyerekek, hiszen a Mátraparkett standjánál a fafeldolgozás rejtelmeit ismerhették meg és egy kézi gyaluval is dolgozhattak.
Egri erdészeti nyílt nap: több ezer gyermek ismerkedett az erdővel
