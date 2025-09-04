szeptember 4., csütörtök

Erdészeti nyílt nap

1 órája

Vajon milyen ajándékkal készülnek a gyermekeknek az Egererdő Zrt. munkatársai?

Címkék#ajándék#nyílt nap#Egererdő Erdészeti Zrt.

Nagy munkában vannak az Egererdő Zrt. munkatársai. Az erdészeti nyílt nap résztvevői számára készítenek ajándékot.

Heol.hu

Erdészeti nyílt napot tart az Egererdő Zrt. pénteken délelőtt Egerben az Érsekkertben. Facebook-bejegyzésük szerint ajándékokat is készítenek a gyermekek számára, akik iskolai, óvodai csoportjukkal érkeznek a rendezvényre.

Vajon mi készül az erdészeti nyílt napra érkezők számára ajándékba?
Forrás: Egererdő Zrt./Facebook

Az ajándékok készítéséről fotókat is tettek fel a posztban. Vajon mi készülhet?

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az erdészeti nyílt nap tavaly nagyon népszerű volt

A tavalyi nyílt nap nagyon népszerű volt, rengeteg gyermek érkezett, hogy megismerkedjen az erdők világával, az erdészek munkájával. Mint cikkünkben írtuk, a diákok megismerkedhettek az erdei bogyós gyümölcsökkel, az erdei melléktermékekkel, hiszen az erdők a fákon és a vadonon kívül rengeteg más jóval is szolgálnak. Volt vadgazdálkodási állomás, ahol az erdei vadakat ismerhették meg jobban a gyerekek, mellette megjelent az erdészeti oktatás is, mivel kitelepült a Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium is. De a famunkát is kipróbálhatták a gyerekek, hiszen a Mátraparkett standjánál a fafeldolgozás rejtelmeit ismerhették meg és egy kézi gyaluval is dolgozhattak.

 

