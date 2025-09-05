2 órája
A sokszínű erdő világát mutatták be a gyermekeknek + galéria
Óvodás és iskolás gyermekek lepték el az Érsekkertet pénteken. Az Egererdő Zrt. erdészeti nyílt napjára több, mint 2500 fő regisztrált.
Különleges élményben lehetett részük azoknak az iskolásoknak és óvodásoknak, akik pénteken az Érsekkertben jártak. Az Egererdő Erdészeti Zrt. erdészeti nyílt napot tartott, amelyre regisztrálhattak a csoportok, hogy megismerjék az erdők világát, az erdészek munkáját.
Vigh Ilona, az Egererdő Erdészeti Zrt. kommunikációs és ökoturisztikai vezetője a Heol.hu-nak elmondta, hogy már fél 9-kor álltak a csoportok várva a programok kezdetét. A kezdésig őket Okos Tibor szórakoztatta fából és bőrből készült hangszereken játszott zenével.
Több mint 2500 előregisztrációnk volt. Nemcsak egri intézményekből jöttek a csoportok, hanem érkeztek Ózdról, Mályiból, Mezőtárkányból, Füzesabonyból, Parádról. Sőt, volt még egy debreceni érdeklődőnk is, aki ugyan most nem hozott csoportot, de jövőre ők is eljönnek majd
– mondta Vigh Ilona.
Elmondta, hogy 16 állomásuk volt az idén, és egy újdonsággal is készültek. Az erdei iskolák mutatkoztak be, megismerhették az Erdei iránytű programot is az érdeklődők.
– A mi erdőnk című kiadványt is bemutattuk, amelynek most egy különszáma is készült, amelyet minden 3. osztályos megkapott a tankönyvcsomaggal. Ezt segítségképpen készítettük a környezetismeret tankönyv mellé. A tananyagot egészítjük ki olyan gyakorlati ötletekkel, amelyek segítségével a pedagógusok is kivihetik a gyermekeket az erdőbe, felhívjuk a figyelmüket, hogy mit lehet megfigyelni különböző évszakokban, ezekkel mit lehet alkotni. Már eddig is rengeteg pozitív visszajelzés érkezett ezzel kapcsolatban – részletezte Vigh Ilona.
A kommunikációs és ökoturisztikai vezető elmondta azt is, hogy a gyermekek nagyon élvezték a programokat,
– Volt olyan gyermek a fatermékeknél, aki visszajött, hogy ő szeretne még egy lyukat fúrni egy fadarabba, pedig a csoportja már továbbhaladt – említette meg Vigh Ilona.
Kiemelte, hogy népszerűek voltak a vadászkutyák, érdekesnek találták a gyermekek a különböző fajtákat, elmondták nekik, miért magyar fajták a magyar fajták.
14 éve kezdtük ezt a programot, Rimaszombatban volt egy Ágacska nevű hasonló rendezvény, amely azóta már nincs, de tovább él nálunk, mert ennek mintájára szerveztük meg mi is az erdészeti nyílt napot. Minden ében több ezer érdeklődőt fogadunk ezeken a nyílt napokon
– emelte ki Vigh Ilona.
Hozzátette, hogy országosan is vannak ugyan hasonló kezdeményezések, de ezek nem ilyen nagy létszámúak, pár százan vesznek részt rajtuk.
Ajándék várta az erdészeti nyílt nap résztvevőit
Vigh Ilona hozzátette, hogy minden csoportnak ajándékkal kedveskedtek: madárodú alapanyagot kaptak, amelyet a csoportok az iskolai foglalkozás keretében készíthetnek el közösen.
– Méretre vágtuk, lefestettük, logóztuk ezeket, és az összeállításhoz szükséges csavarokkal és szögekkel együtt adtuk át a csoportvezetőknek. Bízunk benne, hogy ügyes kezek közé kerülnek, és az elkészített odúkban jövőre már kis fiókák is csipognak majd – fogalmazott Vigh Ilona.
Vajon milyen ajándékkal készülnek a gyermekeknek az Egererdő Zrt. munkatársai?
XIV. Egri Erdészeti Nyílt Nap az ÉrsekkertbenFotók: Huszár Márk
