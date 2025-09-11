1 órája
Késsel fenyegette, leköpte, téglával vágta fejbe – van olyan munka, amit nem bír akárki
Az idei évben már 113 alkalommal támadtak rá a MÁV Csoport munkatársaira agresszív utasok, legutóbb egy dühöngő autós paprikaspray-vel fújta le az egyik buszsofőrt a fővárosban a Keleti pályaudvarnál megváltozott forgalmi rend miatt. Az ilyen konfliktusokat többnyire érvényes menetjegy nélkül utazók kezdeményezik, az előbbihez hasonló esetek fordulnak elő ritkábban. Az erőszakos utasok a MÁV járatain azonban látszólag nem válogatnak – csak támadnak.
A MÁV-csoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, így az őket ért bántalmazás akár börtönbüntetéssel is járhat. Az ellenük elkövetett erőszak – akár szóbeli, akár fizikai bántalmazásról van szó – a vállalat annak minden formájában elítéli, és minden egyes esetben rendőrségi feljelentést tesz. Az erőszakos utasok a MÁV járatain szinte mindennapos jeleneteket okoznak.
– A közfeladatot ellátó személyek elleni erőszak leggyakoribb formái a szóbeli fenyegetések, a fizikai bántalmazások, a különböző sérülés okozására alkalmas tárggyal történő dobálások és sajnos a késsel történő támadások is. Ezekkel az erőszakos támadási formákkal leggyakrabban a vasúton szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók találkoznak, de mind gyakrabban előfordul az autóbusz-vezetők munkavégzése során is – tudtuk meg a MÁV-csoport sajtóközleményéből.
Legtöbbször az utazási jogosultságok ellenőrzésekor alakulnak ki konfliktusok, amikor az utazni szándékozó személynek nincs menetjegye, vagy nem a megfelelő menetjeggyel rendelkezik, és azt a helyszínen sem kívánja megvásárolni.
– Az elkövetők autóbuszokról történő eltávolítása, utazásból történő kizárása esetenként csak rendőri segítséggel oldható meg, de ez járatkéséseket okozhat, ami épp az írott és íratlan szabályokat betartó utasokat sújtja – emelte ki a sajtóközlemény.
Drasztikus esetek a MÁV-csoport járatain
Az idei nyáron több drasztikus eset is történt a MÁV-csoport járatain. Egyik székesfehérvári helyi VOLÁN járatunk mellé érő, nagy sebességgel érkező gépkocsiból egy fegyvernek látszó tárggyal lőttek az autóbuszra.
– Gyöngyösorosziba közlekedő járatunk vezetőjét egy ittas állapotban lévő személy késsel fenyegette meg, amiért kollégánk nem akarta jegy nélkül elvinni őt és társait. Salgótarjáni helyi járatunkra két, egymással dulakodó utas szállt fel. Az autóbusz vezetője távozásra szólította fel őket, ekkor az egyikük fellökte őt, harmadik társuk pedig ököllel támadt kollégánkra. Ónodról Miskolcra tartó járatunkon, Alsózsolcánál egy fiatal utas téglával dobta meg az autóbusz-vezetőt. Kollégánk 8 napon túl gyógyuló fejsérülést szenvedett. A Nyugati pályaudvarról induló szerelvényen egy menetjegy nélkül utazó személy leköpte a jegyvizsgálót, késeléssel fenyegette, miközben az ajtókat rugdosta, feszegette. Cegléd vasútállomáson indulás után egy utas megtagadta a menetjegye bemutatását, a jegyvizsgálót többször megfenyegette, hogy nyakon szúrja, leköpte és megfogta a nyakát. Maroshegy megállónál a vezető jegyvizsgálót egy menetjegy nélkül utazó utas a vezető jegyvizsgálót ököllel megütötte. Újfehértó vasútállomáson menetjegy nélkül utazó utasokat a jegyvizsgáló kizárt az utazásból. A peronon az egyik utas elkapta a jegyvizsgáló nyakát, ezt követően az utas paprika sprayvel lefújta, amitől a jegyvizsgáló rövid időn belül átmenetileg látását vesztette – szerepel a felsorolásban.
A gyöngyösorosziban történt esetről hétfőn is írtunk:
Bliccelők terrorja Hevesben – Késsel támadott a sofőrre egy hevesi férfi
Heves vármegyében is akadnak erőszakos utasok a MÁV járatain
Portálunk megkereste a MÁV-csoport sajtóosztályát, ahonnan azt a tájékoztatást kaptuk, hogy szűkebb hazánkban idén 5 bántalmazás, atrocitás történt vonaton, illetve vasútállomáson, egy további pedig autóbuszon.
Szihalom megállóhelynél egy vonaton dohányzó utas lökte meg a jegyvizsgálót. Egy másik esetben a hatvani vasútállomás peronján dulakodott egy utas a jegyvizsgálóval, akit súlyos sérülésekkel kellett kórházba szállítani. Egy Hortobágy-Füzesabony közötti vonaton pedig jegy nélküli utas köpte le a jegyvizsgálót. Előfordult olyan is, hogy a füzesabonyi vasútállomáson szájkosár nélküli harci kutyával felszálló utas szidalmazta a jegyvizsgálót, akit a vasúti kocsi belsejébe lökött, ennek következében a kollégánk lába és nyaka sérült meg. Heves vasútállomásnál pedig menetjegy-ellenőrzés közben egy botrányosan viselkedő utas ütötte meg a munkatársunkat
– tájékoztatott minket a MÁV sajtóosztálya.
A MÁV-csoport a munkatársai ellen elkövetett erőszak – akár szóbeli, akár fizikai bántalmazásról van szó – minden formáját elítéli, és minden egyes esetben rendőrségi feljelentést tesz.
Az eljárások során nagy segítséget nyújtanak a biztonsági kamerák felvételei,
amelyeket a rendőrség a nyomozások folyamán értékel és elemez. A MÁV-csoport közel 200 – kép és hangfelvétel rögzítésére is alkalmas – testkamerát szerzett be az elmúlt években a jegyvizsgálók számára. A KISS és FLIRT motorvonatok beépített kamerarendszerrel rendelkeznek, és ezek mellett folyamatosan szerelik fel a fedélzeti kamerákkal a MÁV-csoport további szerelvényeit is. Az autóbuszok nagy részén szintén fedélzeti kamerarendszerek működnek. A járműveken felül pedig az autóbusz- és vasútállomásokon is kamerarendszerek működnek, amelyeknek szintén jelentős a szerepük a felsorolt bűncselekmények felderítésében és bizonyításában. Ezek a rendszerek segítik az esetek tisztázását, utólagos bizonyítását, ezért az ilyen és ehhez hasonló biztonsági eszközök beszerzését folytatjuk.
Fontos felhívni a figyelmet, hogy kollégáink közfeladatot látnak el, így az őket ért bántalmazás szigorúbb büntetéssel is járhat. Kollégáink minden segítséget megkapnak a vállalatcsoporttól, hogy feldolgozzák az őket ért traumákat. A MÁV-csoport több vonalon is együttműködik vasúti rendészeti szervezettel, vagyonőr vállalkozásokkal, és Rendőrhatósággal is, így a Készenléti Rendőrség tagjai is több vonalon segítik a rend fenntartását, az utazóközönség biztonságát.
