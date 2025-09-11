Késsel fenyegette, leköpte, téglával vágta fejbe – van olyan munka, amit nem bír akárki

A MÁV-csoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, így az őket ért bántalmazás akár börtönbüntetéssel is járhat. Az ellenük elkövetett erőszak – akár szóbeli, akár fizikai bántalmazásról van szó – a vállalat annak minden formájában elítéli, és minden egyes esetben rendőrségi feljelentést tesz. Az erőszakos utasok a MÁV járatain szinte mindennapos jeleneteket okoznak.

Sajnos nem ritka jelenség, hogy az erőszakos utasok a MÁV járatain balhéznak. Képünk illusztráció.

Fotó: Kallus György

– A közfeladatot ellátó személyek elleni erőszak leggyakoribb formái a szóbeli fenyegetések, a fizikai bántalmazások, a különböző sérülés okozására alkalmas tárggyal történő dobálások és sajnos a késsel történő támadások is. Ezekkel az erőszakos támadási formákkal leggyakrabban a vasúton szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók találkoznak, de mind gyakrabban előfordul az autóbusz-vezetők munkavégzése során is – tudtuk meg a MÁV-csoport sajtóközleményéből.

Legtöbbször az utazási jogosultságok ellenőrzésekor alakulnak ki konfliktusok, amikor az utazni szándékozó személynek nincs menetjegye, vagy nem a megfelelő menetjeggyel rendelkezik, és azt a helyszínen sem kívánja megvásárolni.

– Az elkövetők autóbuszokról történő eltávolítása, utazásból történő kizárása esetenként csak rendőri segítséggel oldható meg, de ez járatkéséseket okozhat, ami épp az írott és íratlan szabályokat betartó utasokat sújtja – emelte ki a sajtóközlemény.

Drasztikus esetek a MÁV-csoport járatain

Az idei nyáron több drasztikus eset is történt a MÁV-csoport járatain. Egyik székesfehérvári helyi VOLÁN járatunk mellé érő, nagy sebességgel érkező gépkocsiból egy fegyvernek látszó tárggyal lőttek az autóbuszra.

– Gyöngyösorosziba közlekedő járatunk vezetőjét egy ittas állapotban lévő személy késsel fenyegette meg, amiért kollégánk nem akarta jegy nélkül elvinni őt és társait. Salgótarjáni helyi járatunkra két, egymással dulakodó utas szállt fel. Az autóbusz vezetője távozásra szólította fel őket, ekkor az egyikük fellökte őt, harmadik társuk pedig ököllel támadt kollégánkra. Ónodról Miskolcra tartó járatunkon, Alsózsolcánál egy fiatal utas téglával dobta meg az autóbusz-vezetőt. Kollégánk 8 napon túl gyógyuló fejsérülést szenvedett. A Nyugati pályaudvarról induló szerelvényen egy menetjegy nélkül utazó személy leköpte a jegyvizsgálót, késeléssel fenyegette, miközben az ajtókat rugdosta, feszegette. Cegléd vasútállomáson indulás után egy utas megtagadta a menetjegye bemutatását, a jegyvizsgálót többször megfenyegette, hogy nyakon szúrja, leköpte és megfogta a nyakát. Maroshegy megállónál a vezető jegyvizsgálót egy menetjegy nélkül utazó utas a vezető jegyvizsgálót ököllel megütötte. Újfehértó vasútállomáson menetjegy nélkül utazó utasokat a jegyvizsgáló kizárt az utazásból. A peronon az egyik utas elkapta a jegyvizsgáló nyakát, ezt követően az utas paprika sprayvel lefújta, amitől a jegyvizsgáló rövid időn belül átmenetileg látását vesztette – szerepel a felsorolásban.