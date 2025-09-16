A rendezvényen részt vett Vágner Ákos, Eger polgármestere és az eseménynek helyt adó település vezetője, Böjt László is. A résztvevők között pedig Palkovics Péter, a KDNP Heves vármegyei Szervezetének elnöke is megjelent. A meghívott vendég, dr. Latorcai Csaba dr. Pajtók Gáborral közösen köszöntötte az ostorosi Rédei Miklós Közösségi Színtér előadótermében összegyűlteket. Ezt követően került sor arra a beszélgetésre, melynek fő témái között szerepelt a kormány településfejlesztési terve is, melynek eddigi eredményeit is figyelemmel kísérhették az ostorosi lakosok: ezen törekvések egyike a Magyar Falu Program, melyből a falu több területe is megújul. Ezek azok az értékeink, melyeket meg kell védenünk.

Értékeink megvédése vagy a nyugati háborúpárti liberális beolvadás – ez a tét

Forrás: Bóta Zoltán / Heol.hu

– Különleges alkalom a mai nap – mondta dr. Pajtók Gábor –, nem titkolom, hogy a pártszövetségeseinkkel, a KDNP-vel való kapcsolatunkat is erősítjük. Ők jelentik a horgonykötelet, mely a kormányzás hajóját visszahozza a helyes irányba, ha le akarnánk térni róla. Kérjük, hogy az előttünk álló sorsfordító választáson a KDNP álljon a Fidesz mellé és segítse munkánkat – tette hozzá dr. Pajtók Gábor.

Ezt követően dr. Latorcai Csaba dr. Pajtók Gábor felkérésére összefoglalta a jelenlegi politikai történéseket és visszatekintést adott az elmúlt 15 évben elért eredményekkel kapcsolatban is.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– A választás sorsdöntő: az eddig elért eredményeinket meg kell védeni. Minél tovább kormányzunk, annál többet tudunk tenni, de annál nagyobb a tétje is annak, hogy ezeket a közösen elért eredményeket megőrizhessük – foglalta össze az előttünk álló tavaszi események tétjét dr. Latorcai Csaba.

S mitől közösek ezek az eredmények? Mint a miniszterhelyettes kiemelte, a kormány az országot érintő minden stratégiai döntést az emberek véleményét kikérve, velük konzultálva hozták meg. Ahogy fogalmazott, "mindent az emberekkel, semmit az emberek nélkül", hiszen így érhető el az, hogy mindenki magáénak érezhesse az elért sikereket.

Értékeinket meg kell védenünk, s ehhez mindannyiunk munkája kell

– Ne feledjük el, hogy 2010-ben, amikor elkezdtünk kormányozni, napról napra éltünk, nem csak az emberek, az ország maga is. Nem csak a családok voltak csődben a devizahitelek miatt, hanem az ország is a csőd szélén állt, s innen indulva meghirdettük minden idők legkedvezőbb lakásvásárlási programját, mely iránt tízezrek érdeklődnek már – hangsúlyozta dr. Latorcai Csaba. – Devizahitelezés helyett otthon start, adónövelés helyett adócsökkentés, adómentesség a 3 gyerekes anyáknak, melyet fokozatosan kiterjesztünk a két gyermeket nevelőkre is – ezek a mi eredményeink.