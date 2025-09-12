Ha ilyet vettél, téged is becsaptak! Utolérték és megrángatták az érintett cégeket, megvannak név szerint

Három vállalkozás ellen indított versenyfelügyeleti eljárást a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), mert felmerült a gyanú, hogy élelmiszereiket és étrend-kiegészítőiket jogsértő módon reklámozzák. A hatóság szerint a cégek megalapozatlan egészségügyi állításokat tettek, tiltott gyógyhatást tulajdonítottak egyes termékeiknek, illetve olyan üzeneteket használtak, amelyek megtéveszthetik a fogyasztókat.

Forrás: Shutterstock

Az eljárás a BGB Interherb Élelmiszer Kereskedelmi Kft.-t, a Swan Med Hungary Kft.-t és a szlovéniai Nutrisslim d.o.o.-t érinti. A GVH előzetes megállapításai alapján a vállalkozások kommunikációjukban nem engedélyezett egészségre vonatkozó állításokat alkalmaztak, és indokolatlanul emelték ki a termékek kedvező élettani hatásait.

A gyanú szerint a cégek az általuk forgalmazott élelmiszerekhez, étrend-kiegészítőkhöz – a BGB Interherb esetében kozmetikai termékekhez is – olyan tulajdonságokat társítottak, amelyek betegségek megelőzésére, kezelésére vagy gyógyítására utalnak, ellentétesen az ágazati előírásokkal. A BGB Interherb és a Swan Med emellett egészségügyi szakemberek ajánlására is hivatkozott, ami szintén tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősülhet. A Swan Med „DotsDiet” termékeinél ráadásul olyan állításokat használt, amelyek azt a benyomást kelthetik, hogy a kiegyensúlyozott étrend önmagában nem biztosít elegendő tápanyagot, és valószínűleg a tápanyag-összetételről is pontatlan információkat közölt.

A Nutrisslim kereskedelmi kommunikációja kapcsán a GVH azt is vizsgálja, hogy a cég jogosulatlanul használta-e az Európai Unió ökológiai termelésre utaló, illetve az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság logóját. A hatóság gyanúja szerint a vállalkozás félrevezető módon mutathatta be a termékek jogszerű forgalmazhatóságát, környezeti hatásait, és kizárólag pozitív fogyasztói véleményeket tett közzé.

Az étrend-kiegészítők és élelmiszerek reklámozása szigorúan szabályozott

A GVH emlékeztet: az élelmiszerek és étrend-kiegészítők reklámozásakor az uniós jogszabályok pontosan rögzítik, milyen tápanyag-összetételre vagy egészségre vonatkozó állítások használhatók. Nem tulajdonítható gyógyhatás ezeknek a termékeknek, és egészségre vonatkozó ígéretek is csak szigorúan meghatározott, tudományosan igazolt keretek között tehetők.