Ha ilyet vettél, téged is becsaptak! Utolérték és megrángatták az érintett cégeket, megvannak név szerint
A gazdasági Versenyhivatal hívta fel a figyelmet arra, hogy három vállalkozással szemben is eljárást indítottak, mivel valótlan tartalmú reklámokkal csalogatták a vásárlókat. A vállalkozások élelmiszereket és étrend-kiegészítőket forgalmaznak, amelyekről azt állították, hogy gyógyhatásúak.
Három vállalkozás ellen indított versenyfelügyeleti eljárást a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), mert felmerült a gyanú, hogy élelmiszereiket és étrend-kiegészítőiket jogsértő módon reklámozzák. A hatóság szerint a cégek megalapozatlan egészségügyi állításokat tettek, tiltott gyógyhatást tulajdonítottak egyes termékeiknek, illetve olyan üzeneteket használtak, amelyek megtéveszthetik a fogyasztókat.
Az eljárás a BGB Interherb Élelmiszer Kereskedelmi Kft.-t, a Swan Med Hungary Kft.-t és a szlovéniai Nutrisslim d.o.o.-t érinti. A GVH előzetes megállapításai alapján a vállalkozások kommunikációjukban nem engedélyezett egészségre vonatkozó állításokat alkalmaztak, és indokolatlanul emelték ki a termékek kedvező élettani hatásait.
A gyanú szerint a cégek az általuk forgalmazott élelmiszerekhez, étrend-kiegészítőkhöz – a BGB Interherb esetében kozmetikai termékekhez is – olyan tulajdonságokat társítottak, amelyek betegségek megelőzésére, kezelésére vagy gyógyítására utalnak, ellentétesen az ágazati előírásokkal. A BGB Interherb és a Swan Med emellett egészségügyi szakemberek ajánlására is hivatkozott, ami szintén tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősülhet. A Swan Med „DotsDiet” termékeinél ráadásul olyan állításokat használt, amelyek azt a benyomást kelthetik, hogy a kiegyensúlyozott étrend önmagában nem biztosít elegendő tápanyagot, és valószínűleg a tápanyag-összetételről is pontatlan információkat közölt.
A Nutrisslim kereskedelmi kommunikációja kapcsán a GVH azt is vizsgálja, hogy a cég jogosulatlanul használta-e az Európai Unió ökológiai termelésre utaló, illetve az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság logóját. A hatóság gyanúja szerint a vállalkozás félrevezető módon mutathatta be a termékek jogszerű forgalmazhatóságát, környezeti hatásait, és kizárólag pozitív fogyasztói véleményeket tett közzé.
Az étrend-kiegészítők és élelmiszerek reklámozása szigorúan szabályozott
A GVH emlékeztet: az élelmiszerek és étrend-kiegészítők reklámozásakor az uniós jogszabályok pontosan rögzítik, milyen tápanyag-összetételre vagy egészségre vonatkozó állítások használhatók. Nem tulajdonítható gyógyhatás ezeknek a termékeknek, és egészségre vonatkozó ígéretek is csak szigorúan meghatározott, tudományosan igazolt keretek között tehetők.
A hivatal felhívja a figyelmet arra is, hogy a „feketelistás” tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat körébe tartozik például, ha egy vállalkozás valótlanul állítja vagy sugallja, hogy terméke jogszerűen forgalmazható, illetve ha a fogyasztói értékeléseket hamisan mutatja be.
A most elindított eljárások nem jelentik a jogsértés automatikus megállapítását. A vizsgálatok célja a tények feltárása és a feltételezett szabályszegések bizonyítása. A GVH-nak három hónap áll rendelkezésére az ügyek lefolytatására, ez az időszak indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele az az idő, amíg az érintett vállalkozások a hivatal adatközlési felhívására válaszolnak.
