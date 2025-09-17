1 órája
Fine dining, bőséges adagok, tökéletes kiszolgálás – ezek az egri éttermek még a fővárosiakat is lekörözik
Eger nemcsak Heves megye turisztikai központja, hanem gasztronómiai szempontból is kiemelkedő város. Összegyűjtöttük a legjobb értékeléseket kapott éttermeket, melyek a helyiek mellett a külföldi látogatók körében is rendkívül népszerűek – egyesek szerint pedig felülmúlják még a budapesti éttermeket is.
Egerben a gasztronómiai élmények között mindenki találhat kedvére való helyet, a városi éttermek pedig a helyiek és a turisták körében egyaránt rendkívül népszerűek. A hangulatos belvárosi utcákban, a Dobó tér környékén és a Szépasszony-völgyben egyaránt számos étterem, bisztró és kávézó várja a látogatókat, legyen szó hagyományos magyar ételekről vagy nemzetközi fogásokról. Az értékelések alapján a vendégek különösen a friss, ízletes alapanyagokból készült ételeket, a gondosan tálalt fogásokat és a figyelmes, kedves kiszolgálást emelik ki, ami nemcsak ízélményt, hanem felejthetetlen gasztronómiai élményt nyújt minden látogatónak.
Egri éttermek, ahol a gasztronómia találkozik a vendégszeretettel
Az egyik belvárosi étterem és kávézó különösen kiemelkedik: a vendégek szerint
minden szuper volt, az ételek finomak, frissek és megfelelő adagokat kaptunk. A kiszolgálás is szuper, mindenki kedves volt, jól éreztük magunkat, mindenképp ajánljuk az éttermet!!
Egy másik kommentben kiemelték, hogy kitűnően érezték magukat ebben az étteremben, az ételek is nagyon finomak voltak és kiszolgálás „szenzációs” volt.
A város főterén található egyik ismert étterem szintén remek értékeléseket kapott. A vendégek kiemelték a személyzet udvariasságát és figyelmességét.
—Nagyon kellemes élményben volt részünk. A kiszolgálás remek volt: a személyzet udvarias, figyelmes és barátságos, ami azonnal jó hangulatot teremtett. Az ételek fantasztikusak – ízletesek, szépen tálaltak és a porciók igazán bőségesek. Az ár-érték arány is kiemelkedő, így szívesen térünk majd vissza" - osztotta meg az egyik vendég.
Egy közel a Dobó térhez található bistro szintén kiemelkedő, sokan úgy vélik, hogy itt ették a legfinomabb ételeket ráadásul a legjobb áron. Ez az étterem messze felülmúlja a budapesti helyeket. A vendég külön köszönetet mondott a kedves kiszolgálásért és a fantasztikus borpárosításért.
A vendégek a teraszt, a friss alapanyagokat és a fine dining élményt is külön dicsérik:
Minden étel olyan volt, amilyennek lennie kell. A leves kellően sűrű és tartalmas volt, a főétel omlós, szaftos, ízletes, a burgonyapüré hab pedig tökéletes. Mindenkinek ajánlom, aki szereti a fine dining-ot.
Az érsekkert környéki modern étterem pedig minden tekintetben 5 csillagot érdemel
A vendégek kiemelték a vendéglátás minőségét és az ízek harmóniáját.
—Végre megtaláltuk azt az éttermet a környéken, ahova szívesen visszajárhatunk majd! A kiszolgálás 10/10 volt, nem éreztük egy percig se, hogy muszájból történik, hanem igazi vendéglátást tapasztalhattunk. Az ételek mind ízben, mind kinézetben olyanok voltak, ami méltán kiérdemli az 5 csillagot - osztotta meg élményét az értékelés írója.
Korábbi cikkünkben megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, ő melyik éttermet választaná Egerben. Első helyen a Macok Bistrot emelte ki, mivel itt kreatívan újragondolják a hagyományos ízeket, minden fogásban érezhető a friss, prémium alapanyagok minősége, miközben a tálalás is igazi vizuális élményt nyújt.
Igaz, hogy a legtöbb egri éttermet több mint 4.5-ös értékeléssel illetik, van egy pár vendég, aki talál kivetnivalót a vendéglátóhelyekben.
Az egri boltok többsége is minimum 4 csillagos értékelést kapott, viszont nem minden hely volt tökéletesen tiszta, másnapra megromlott a hús és bunkók voltak az eladók.
