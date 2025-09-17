Fine dining, bőséges adagok, tökéletes kiszolgálás – ezek az egri éttermek még a fővárosiakat is lekörözik

Egerben a gasztronómiai élmények között mindenki találhat kedvére való helyet, a városi éttermek pedig a helyiek és a turisták körében egyaránt rendkívül népszerűek. A hangulatos belvárosi utcákban, a Dobó tér környékén és a Szépasszony-völgyben egyaránt számos étterem, bisztró és kávézó várja a látogatókat, legyen szó hagyományos magyar ételekről vagy nemzetközi fogásokról. Az értékelések alapján a vendégek különösen a friss, ízletes alapanyagokból készült ételeket, a gondosan tálalt fogásokat és a figyelmes, kedves kiszolgálást emelik ki, ami nemcsak ízélményt, hanem felejthetetlen gasztronómiai élményt nyújt minden látogatónak.

Egyesek azt mondják, az egri éttermek felülmúlják a budapestieket

Egri éttermek, ahol a gasztronómia találkozik a vendégszeretettel

Az egyik belvárosi étterem és kávézó különösen kiemelkedik: a vendégek szerint

minden szuper volt, az ételek finomak, frissek és megfelelő adagokat kaptunk. A kiszolgálás is szuper, mindenki kedves volt, jól éreztük magunkat, mindenképp ajánljuk az éttermet!!

Egy másik kommentben kiemelték, hogy kitűnően érezték magukat ebben az étteremben, az ételek is nagyon finomak voltak és kiszolgálás „szenzációs” volt.

A város főterén található egyik ismert étterem szintén remek értékeléseket kapott. A vendégek kiemelték a személyzet udvariasságát és figyelmességét.

—Nagyon kellemes élményben volt részünk. A kiszolgálás remek volt: a személyzet udvarias, figyelmes és barátságos, ami azonnal jó hangulatot teremtett. Az ételek fantasztikusak – ízletesek, szépen tálaltak és a porciók igazán bőségesek. Az ár-érték arány is kiemelkedő, így szívesen térünk majd vissza" - osztotta meg az egyik vendég.

Egy közel a Dobó térhez található bistro szintén kiemelkedő, sokan úgy vélik, hogy itt ették a legfinomabb ételeket ráadásul a legjobb áron. Ez az étterem messze felülmúlja a budapesti helyeket. A vendég külön köszönetet mondott a kedves kiszolgálásért és a fantasztikus borpárosításért.

A vendégek a teraszt, a friss alapanyagokat és a fine dining élményt is külön dicsérik:

Minden étel olyan volt, amilyennek lennie kell. A leves kellően sűrű és tartalmas volt, a főétel omlós, szaftos, ízletes, a burgonyapüré hab pedig tökéletes. Mindenkinek ajánlom, aki szereti a fine dining-ot.

