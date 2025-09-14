Ünnepélyes tagfelvételt tartott Egerben az Európai Borlovagrend

Szombaton tartotta Egerben a tagfelvételi és előlépési ünnepségét a Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusa Egyesület Budapesti Legációja. A rangos esemény felvonulását a vármegyeszékhely lakói is láthatták.

Az Európai Borlovagrend díszfelvonulása Eger belvárosában

Forrás: Szántó György / Heol.hu

Az Európai Borlovagrend nemzetközi szervezete a borkultúra értékeinek megőrzését, a bor és a gasztronómia hagyományainak ápolását, valamint a nemzetek közötti barátság erősítését tűzte zászlajára. Magyarországon a rend Hungária Konzulátusa képviseli a közösséget, amelynek Eger kiemelt helyszíne: itt nemcsak a bor szeretete, hanem a történelmi múlt és a kulturális örökség is összefonódik.

Az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusa Egyesület felvonult Egerben

Szombaton kora délután a borlovagrend menete Hotel Eger & Parkból a Dobó téri Minorita templomba indult, ahol szentmise után került sor az avatási ünnepségre. A szállodába díszmenet vonuló rendet számos érdeklődő figyelte. Az ünnepi rendezvényre több országból – Szlovéniából, a Vajdaságból, Ausztriából, Szlovákiából és Erdélyből – érkeztek borlovagok vármegyeszékhelyünkre.

Az borlovagrend új tagjaivá az egri Bíró Attila volt vízilabdázót, edzőt, borászt, a szintén egri id. dr. Kelemen Tibor jogászt, Ernyey Béla színművészt, a budapesti dr. Szabó Ernő Csaba jogászt és a szintén Budapesten élő Kári Jánosnét vették fel. Az eseményen 9 tag lépett elő magasabb szintre a borlovagrenden belül. Az ünnepség egyik különlegességét az adta, hogy a program során a Szent Korona hiteles másolata is jelen volt.