1 órája
Ünnepélyes tagfelvételt tartott Egerben az Európai Borlovagrend
A tagfelvételi és előlépési ünnepség szombat délután zajlott a Minorita templomban. Az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusának Eger kiemelt helyszíne a bor szeretete, a történelmi múlt és a kulturális örökség révén.
Szombaton tartotta Egerben a tagfelvételi és előlépési ünnepségét a Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusa Egyesület Budapesti Legációja. A rangos esemény felvonulását a vármegyeszékhely lakói is láthatták.
Az Európai Borlovagrend nemzetközi szervezete a borkultúra értékeinek megőrzését, a bor és a gasztronómia hagyományainak ápolását, valamint a nemzetek közötti barátság erősítését tűzte zászlajára. Magyarországon a rend Hungária Konzulátusa képviseli a közösséget, amelynek Eger kiemelt helyszíne: itt nemcsak a bor szeretete, hanem a történelmi múlt és a kulturális örökség is összefonódik.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusa Egyesület felvonult Egerben
Szombaton kora délután a borlovagrend menete Hotel Eger & Parkból a Dobó téri Minorita templomba indult, ahol szentmise után került sor az avatási ünnepségre. A szállodába díszmenet vonuló rendet számos érdeklődő figyelte. Az ünnepi rendezvényre több országból – Szlovéniából, a Vajdaságból, Ausztriából, Szlovákiából és Erdélyből – érkeztek borlovagok vármegyeszékhelyünkre.
Az borlovagrend új tagjaivá az egri Bíró Attila volt vízilabdázót, edzőt, borászt, a szintén egri id. dr. Kelemen Tibor jogászt, Ernyey Béla színművészt, a budapesti dr. Szabó Ernő Csaba jogászt és a szintén Budapesten élő Kári Jánosnét vették fel. Az eseményen 9 tag lépett elő magasabb szintre a borlovagrenden belül. Az ünnepség egyik különlegességét az adta, hogy a program során a Szent Korona hiteles másolata is jelen volt.
Európai Borlovagrend Ünnepi tagfelvétele EgerbenFotók: Szántó György
Az átalakuló borfogyasztási szokásokról is kérdeztük dr. Hauser Zoltánt
Ha ilyet vettél, téged is becsaptak! Utolérték és megrángatták az érintett cégeket, megvannak név szerint
Csapdába esett és kétségbeesetten sírt – életet mentettek a füzesabonyi tűzoltók
Családi kristálybiznisz: így bukott le a besenyőtelki drogos páros! - videó