Hihetetlen, hogy mennyi a nők elleni erőszak Eger méretű külföldi városban

- Magyarország biztonsága nem alku tárgya! - írja dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője Facebook oldalán. - Az Eurostat szexuális erőszakról szóló adatai szerint Magyarország a legbiztonságosabb európai országok között van. Ez nem véletlen: megvédtük a határainkat, felépítettük a kerítést és szigorítottuk a törvényeket - írta. Megemlítette, hogy ezzel szemben azokban az országokban, ahol kontroll nélkül beengedték az illegális, gazdasági okokból beözönlő migránsokat, ott a helyzet kritikus.

Az Eurostat adatok szerint hazánkban kevesebb az ilyen eset. Fotó: Illusztráció

Ha egy Eger méretű városra vetítjük ki a számokat, azt látjuk, hogy Belgiumban egy Eger méretű városban kb. évi 50 szexuális erőszak történik, míg Franciaországban évi 60, Svédországban pedig 100 eset, ami azt jelenti, hogy átlagosan HETI 2 eset! Ezért mondjuk következetesen: megőrizzük a kerítést, megőrizzük a biztonságot, és nem engedjük sem Brüsszelnek, sem a hazai kiszolgálóiknak, hogy veszélybe sodorják a magyar emberek életét.

- hangsúlyozta az országgyűlési képviselő.