Az elmúlt időket idézték fel az Eventus-napon +fotók, videó

Fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte szerdán az egri Eventus Üzleti, Művészeti Szakgimnázium, Technikum, Gimnázium, Szakképző Iskola, alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Az Eventus-napi ünnepségen koszorút helyeztek el az iskola emléktáblájánál, valamint Régi idők sulija címmel múltidéző kiállítást is megnyitottak, amelyet a diákok munkáiból állítottak össze.

Koszorút helyeztek el az iskola emléktáblájánál az Eventus-napon

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Sajtos Attila, az intézmény igazgatója beszédében felidézte, hogy az Eventus régi épülete mindig is iskola volt. Ez az épület 98 éve létezik a helyi történetben, és mindig iskolaként működött.

– A diákok tarisznyával érkeztek, 4 elemit végezhettek itt. Innen tovább lehetett lépni gyakorlati vagy polgári iskolába. Abban az időszakban 5 ezer iskola épült fel gróf Klebelsberg Kunónak köszönhetően. Akkoriban modern iskolának számított nagy ablakaival, világos termeivel. Ebben az épületben aztán ismét iskola lett velünk – fogalmazott az igazgató hozzátéve, hogy az új épület helyén malom volt.

Kiemelte, hogy az online világot, a digitális kultúrát kell előtérbe helyezni, hogy minél többen megismerjék, hogy milyen munkát végeznek a diákok, megmutassák az alkotásaikat, tevékenységüket.

A beszéd után az igazgató, valamint a diákönkormányzat tagjai koszorút helyeztek el az iskola emléktáblájánál.

Kiállítást is megnyitottak az Eventus-napon

Ezt követően nyitották meg a kiállítást, amely az iskola történetét idézi fel. Az igazgató a megnyitón kifejezte, hogy 1992-ben volt kereskedelmi menedzser képzésük, ebből az osztályból 6 diák rajzot akart tanulni. Egy Dániából jövő képzési modell alapján kísérleti formában indult el a mai művészeti képzés elődje: egy év alatt érettségi utáni képzésben adtak végzettséget.

– Számos ekkor indult diák jutott el az Arany Rajzszög-díjig, ami a grafikusok legmagasabb fokozatú elismerése – mondta az igazgató, aki kiemelte Szabó Klára Petra képzőművészt, valamint Oláh Norbertet, aki nehéz körülmények közül indult, ma pedig már a Földközi-tenger partján festeget.