Tovább növekedett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre fölvettek száma 2025-ben, az általános felvételi eljárásban. Az előző évek felvételi könnyítései miatt a jelentkezők száma 4571-ről 7887-re emelkedett négy év alatt, a felvetteké pedig 1808-ról 3128-ra gyarapodott, derül ki a felvételi eredményeket részletező Felvi.hu adataiból. Egerben tavalyhoz képest kicsit nőtt a felvettek száma (2388-ról 2598-ra), 2023-ban, a felvételi könnyítés után 2242-en kerültek be, előtte 2013-tól kezdve 1600-1800 körül volt a gólyák száma), ahogy erről írtunk.

Fáklyás menet köszöntötte az új gólyákat Egerben

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Az új hallgatókat csütörtök este ünnepélyesen is köszöntötték. A friss eszterházysok – azaz a gólyák – fáklyás felvonulással indultak az Eszterházy térről, végigvonultak a Dobó téren, majd hangulatos menetben érkeztek meg a Leányka úti campusra, ahol hivatalosan is az egyetem közösségének tagjaivá váltak.