Fegyveresek lepték el Egert szeptember 9-én - ezen a napon kezdődött a török ostrom

1552. szeptember 9. – a törökök több ezer fős hadserege megkezdi a Dobó István parancsnoksága alatt álló egri vár ostromát - írta Badacsonyiné Bohus Gabriella egri idegenvezető Facebook posztjában. Az idegenvezető felidézte, hogy Tinódi Lantos Sebestyén művei szerint az egri várban kis létszámú, többségében magyar várvédő 1935 védő szállt szembe a 150 ezer főt kitevő, két egyesült török sereggel.

Az egri vár ostroma 473 éve kezdődött Fotó: Berán Dániel/heol.hu

A történelmi kutatások alapján a török had létszáma 30-40 ezer fő volt, ennek ellenére még így hatalmas túlerőt jelentett. A törökök 38 napig ostromolták Eger várát. Pauler Gyula szerint a török hadsereg 140 ágyúval lövette a várat, és a védők 24 ágyúval védekeztek, míg a többszörös török létszámfölénnyel szemben 2364 magyar várvédő nézett farkasszemet. A törökök 1552. október 17-én elvonultak a vár alól, közeledett a kászim ünnepe. A védősereg a túlerővel szemben, közel 40 napi ostrom után védte meg a várat és a közeledő hideg időjárás a török ostromlókat visszavonulásra kényszerítette.

- írta a tényekről Badacsonyiné Bohus Gabriella.

Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő is megemlékezett a hős várvédőkről, s arról, hogy 473 éve ezen a napon kezdődött az egri vár ostroma:

Az oszmán túlerővel szemben férfiak és nők együtt harcoltak életükért, családjaikért, hazájukért és a kereszténység védelméért. Dobó István vezetésével a várat védők nemcsak egy várat mentetek meg. A „kereszténység utolsó védőbástyája” kitartott: az egri hősök örök példát hagytak ránk: összefogásból, hitből, hazaszeretetből!

- írta dr. Pajtók Gábor.