Életpályája elismeréseként Gátőrkardot kapott Fejes Lőrinc
A vízügyi ágazat legrangosabb kitüntetését, a Gátőrkardot vehette át a napokban a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kiskörei szakaszmérnöke. Fejes Lőrinc több mint négy évtizedes kimagasló munkája, a Tisza-tó és a térség vízügyi értékeinek védelme tette őt méltóvá az elismerésre.
Több mint négy évtizedes példamutató munkájának elismeréseként a vízügyi ágazat legrangosabb kitüntetését, a Gátőrkardot vehette át Fejes Lőrinc, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kiskörei szakaszmérnöke Gacsályi Józseftől, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettesétől és Lovas Attilától, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig) igazgatójától – írja a Kötivizig honlapján.
Fejes Lőrinc 1984-ben kezdett el dolgozni az igazgatóságon, ahol először szakágazati előadóként, majd 1988-tól vízgazdálkodási csoportvezetőként tevékenykedett. 2000-től pályázat útján bízták meg a Kiskörei szakaszmérnökség vezetésével. Felsőfokú iskolai tanulmányait a Pollack Mihály Műszaki Főiskola Vízgazdálkodási Intézetében kezdte, majd 2001-ben vízgazdálkodási és környezeti menedzser szakmérnök végzettséget szerzett.
Vásárhelyi Pál-díjas lett Fejes Lőrinc, kiskörei szakaszmérnök
Munkakörében a Tisza-tó, az árvízvédelmi- és folyószabályozási művek üzemeltetésének, karbantartásának szakmai munkálataival, irányításával foglalkozik, de tevékenysége kiterjed a vízhasznosítás, a folyó- és tószabályozás, a vízrendezési és vízrajzi létesítmények széles körére. Kiskörei szakaszmérnökként folyamatos, napi kapcsolatot tart fenn az önkormányzatokkal, társ hatóságokkal, halászati hasznosítóval, idegenforgalmi szolgáltatókkal, s nem utolsó sorban a térségi civil szervezetekkel annak érdekében, hogy a Tisza-tó természeti értékeinek megőrzése mellett a tározó műszaki létesítményei is fenntarthatóak legyenek.
Közel két évtizede oktatja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar árvíz- és belvízvédelmi szakmérnök hallgatóit, e mellett rendszeresen tart előadásokat a Tisza-tóról a térségbeli iskolák diákjainak. A Karcagi Gábor Gyakorlópályán a kezdetektől fogva szerepet vállalt az oktatók felkészítésében és azóta is segíti tapasztalataival a vízügyes kollégák szakmai fejlődését.
A Magyar Hidrológiai Társaság elhivatottsága és felkészültsége okán számos elismerésben részesítette az elmúlt évtizedekben. A szakaszmérnök kiterjedt, partneri kapcsolatot ápol a médiával, ennek köszönhetően a közvélemény sok, a vízügy munkájával, valamint a Tisza-tóval kapcsolatos információval gazdagodott az elmúlt években.
Fejes Lőrincet több mint, négy évtizedes kimagasló munkássága, az árvíz- és belvízvédekezések, a vízminőségi kárelhárítások és a vízhiány elleni védekezések során tanúsított helytállása mellett a Tisza-tóért, annak természeti környezete védelméért tett intézkedései tették méltóvá a Gátőrkard elismerés elnyerésére – olvasható a méltatásban.
Megkérdeztük, hogy érintette az elismerés. Mint mondta, nem számított rá, meglepte, s miután idén karácsonykor nyugdíjba vonul, életpályája elismeréseként, megkoronázásként tekint rá. Sohasem felejti el megemlíteni a díjak kapcsán, ahogy most sem tette, hogy ezek a díjak a csapatmunkának köszönhetők.
– A Gátőrkard díjazás egyébként egy nem túl régi történet, maga a gátőrség, melyről a nevét kapta viszont annál régebbi. Még Széchenyi idején épületek az első töltések, melyek nyomai a mai napig megtalálhatóak. S itt az építkezésekkor alakult ki a gátőrség, akik kardot is viseltek, innen tehát az elnevezés – fejtette ki.
Egyébként az elmúlt héten nem csak a Gátőrkadot vehette át Fejes Lőrinc, hanem megkapta a Közép-Tisza Vidékéért díjat is. Nem az első elismerések ezek, nemrég Vásárhelyi Pál-díjas lett, de kapott már Pro Tisza-tó díjat is. Néhány éve készítettünk vele interjút, melyben megírtuk talán nem túlzás azt állítani, Kiskörén és környékén nem sok ember lehet, aki ne ismerné legalább hallomásból Fejes Lőrincet.
A Tisza-tónál talált hivatást a kiskörei szakaszmérnökTalán nem túlzás azt állítani, Kiskörén és környékén nem sok ember lehet, aki ne ismerné legalább hallomásból Fejes Lőrincet. A Kiskörei Szakaszmérnökségen végzett munkája okán már többször is, méltán elismerték. Aki ismeri, tudja, hogy fáradhatatlanul te
