Videón a XIV. Leó pápa által megáldott, Pétervásárán látható Fekete Madonna
Pétervásárán látható a pápa által megáldott kegykép hiteles másolata, amelyet ünnepélyesen fogadtak a Szent Márton templomban. A czestochowi Fekete Madonna másolatát Bodon Péter hozta haza, miután személyesen találkozott XIV. Leó pápával a Vatikánban.
Nemrég írtunk arról, hogy szeptember 10-én a Szent Péter téren tartott pápai audiencián XIV. Leó pápa fogadta a pétervásárai Bodon Pétert, a Ferences Mária Liga alapítóját, aki egyben a Jasna Góra-i Rózsafüzér Család tagja is. A szentatya megáldotta a czestochowai Fekete Madonna kegykép hiteles másolatát, amely Pétervásárára érkezett. Felkerestük Fehér Róbert esperest és Bodon Pétert, akik a kegyképről beszéltek nekünk, illetve Eged István, Pétervására polgármestere is örömét fejezte ki, hogy a kép a városba került.
A kegykép másolata jelenleg az 1817-ben romantikus stílusban épült Szent Márton templomban látható, itt találkoztunk Bodon Péterrel és Fehér Róbert esperessel. Bodon Péter elmondta, hogy számára hatalmas élmény volt találkozni XIV. Leó pápával, és nagyon örül annak, hogy sikerült hogy sikerült megvalósítani terveit, és a pápa áldásával hozhatta Pétervásárára a kegykép hiteles másolatát. Kiemelte, rengeteg segítséget kapott mindenhonnan, hogy véghez tudja vinni tervét. Kitért arra is, hogy eredetileg a másolat szeptember 15-ére készült volna el, de mivel a pápai audienciára 10-ére kapott időpontot, ezért megfeszített munkával dolgoztak a készítők, hogy időben elkészüljön a másolat.
XIV. Leó pápa megáldotta a czestochowai Fekete Madonna kegykép másolatát, amely most Pétervásárára érkezett
A kegyképmásolat idekerülésének hosszú története van, 2021-ban jártam Krakkóban, ahol találkoztam II. János Pál pápa személyi titkárával, Stanisław Jan Dziwisz bíborossal, és jó viszony alakult ki köztünk, és több lengyel egyházi személlyel is, mint például a Jasna Góra-i Rózsafüzér Család igazgatójával is. Neki köszönhetően kerülhetett a Fekete Madonna hiteles másolata ide Pétervásárára
– mesélte Péter.
Elmondta, hogy már ekkor is megfogalmazódott benne, hogy jó lenne, ha ez a kegykép mindenhova eljutna, és idén nyáron beszélt a Rózsafüzér Család igazgatójával, aki örömmel segített. Ezután felvette a kapcsolatot a Pápai Magyar Egyházi Intézet rektorával, Dr. Törő Andrással, az ő közbenjárására sikerült találkoznia a pápával, aki a kegykép másolatát is megáldotta.
Sok testvéri segítséget kaptam, első szóra segített mindenki, a kegyképmásolatot is már augusztus 30-án elkészítették. Elmondhatom, hogy a legnagyobb nehézség az volt, hogy megemeljük a képet
– fogalmazott Péter.
Elmondta, hogy zarándokoltatják is a kegyképet, és időről időre más-más templomban helyezik el. A váraszói egyházközösségi is jelezte, hogy szeretnék, ha náluk is állomásozna a kép, Krakkóban és a Vatikánban is várják.
A czestochowai Fekete Madonna története
Fehér Róbert összefoglalta az eredeti kegykép történetét, kiemelte, hogy a lengyelek számára ez a nemzeti egység szimbóluma is. Beszélt arról is, hogy a magyarokon kívül a lengyelek azok, akik Szűz Máriát pátrónájuknak, királynőjüknek tekintik.
– Én Czestochowában is voltam már négyszer, és számomra nagy megtiszteltetés, hogy itt lehet ez a hiteles másolat, ráadásul a pápa áldásával – jelentette ki Fehér Róbert.
Elmondta, hogy az eredeti kegyképhez nem kötődik csoda olyan értelemben, hogy nem könnyezett, ez az imameghallgatás kegyképe. A VI.-IX. századból származó bizánci stílusú ikon. Amikor Jagelló Ulászló idejében a csehek, morvák és sziléziaiak támadást indítottak a kolostor ellen, akkor a kolostor megmenekült, és ezt a kegykép imameghallgató erejének tulajdonítják. Ekkor keletkeztek a képen látható sebek. A rablók nem pusztították el a képet, csak három darabra szabdalták és kidobták a kolostor kapujában. Ez után Krakkóba került, de nem tudták helyrehozni.
A czestochowai Fekete Madonna kegykép másolata a pétervásárai templombanFotók: Bóta Zoltán/Heol.hu
Az esperes megemlítette, hogy Nagy Lajos király unokaöccse, Opuliai László herceg, Magyarország nádora hozta magával egy hadjáratról. Ekkor sem sikerült helyrehozni, ezért az eredeti képet először egy vászonnal fedték be, majd cementes anyagot tettek rá, és ráfestették a kép másolatát megőrizve a sebhelyeket is.
Fehér Róbert kiemelte azt is, hogy 1656. április 1-jén II. János Kázmér lengyel király a lembergi Szent Szófia-székesegyházban Szűz Máriának ajánlotta fel országát, aki így Lengyelország patrónája és királynője lett. A kegykép népszerűsége egyre nagyobb lett, sokan helyeznek el köszönő táblát mellette. Az orosz-porosz háború során a kegyhely hol az oroszoknál, hol a poroszoknál volt, így vált a lengyel egység szimbólumává, mivel megőrizte őket a nemzeti identitásukban és a katolikus hitben.
– Ez a kép az imameghallgatás kegyképe, ha imádkozunk, akkor mi is megtaláljuk az utunkat, az egységet, a békét – jelentette ki az esperes, aki kitért arra is, mit jelent a hiteles másolat.
A másolat készítésének van komoly dokumentációja, el van látva pecséttel, amivel igazolják, hogy az eredeti kegyképről készült másolat. Magyarországon számtalan másolat van, de ez az egyetlen, ami méretében teljesen megegyezik azzal, ami Czestochowában van.
– emelte ki Fehér Róbert esperes.
Elmondta, hogy a kegykép látogatható, hétköznapokon hétfőn, szerdán és csütörtökön délután 13 órától este 18 óráig, kedden és pénteken délelőtt 10 órától délután 16 óráig.
Nem ez az egyetlen ereklye Pétervásárán
Eged István polgármester elmondta, hogy ő mint templomba járó ember és mint polgármester is kifejezetten örül annak, hogy a pápa által megáldott kép a "palócok péterkei székesegyházba" került.
– Nagyon büszke vagyok rá, hogy itt lehet, hiszen mint templomba járó ember minden vasárnap látom, hogy a hitélet egyre erősebb. Külön büszke vagyok arra, hogy egy helybeli fiatalember segítségével, munkájával sikerült ezt véghezvinni – fogalmazott.
Kiemelte, hogy ez nem az első ereklye, ami a városba került. Tavaly előtt járt Pétervásárán a Vatikáni Mária Akadémia titkára, aki ajándékot is vitt magával.
– II. János Pál pápa palástjából kaptam egy picike darabot – jelentette ki a polgármester.
