Videón a XIV. Leó pápa által megáldott, Pétervásárán látható Fekete Madonna

Elmondta, hogy zarándokoltatják is a kegyképet, és időről időre más-más templomban helyezik el. A váraszói egyházközösségi is jelezte, hogy szeretnék, ha náluk is állomásozna a kép, Krakkóban és a Vatikánban is várják.

A czestochowai Fekete Madonna története

Fehér Róbert összefoglalta az eredeti kegykép történetét, kiemelte, hogy a lengyelek számára ez a nemzeti egység szimbóluma is. Beszélt arról is, hogy a magyarokon kívül a lengyelek azok, akik Szűz Máriát pátrónájuknak, királynőjüknek tekintik.

– Én Czestochowában is voltam már négyszer, és számomra nagy megtiszteltetés, hogy itt lehet ez a hiteles másolat, ráadásul a pápa áldásával – jelentette ki Fehér Róbert.

Elmondta, hogy az eredeti kegyképhez nem kötődik csoda olyan értelemben, hogy nem könnyezett, ez az imameghallgatás kegyképe. A VI.-IX. századból származó bizánci stílusú ikon. Amikor Jagelló Ulászló idejében a csehek, morvák és sziléziaiak támadást indítottak a kolostor ellen, akkor a kolostor megmenekült, és ezt a kegykép imameghallgató erejének tulajdonítják. Ekkor keletkeztek a képen látható sebek. A rablók nem pusztították el a képet, csak három darabra szabdalták és kidobták a kolostor kapujában. Ez után Krakkóba került, de nem tudták helyrehozni.