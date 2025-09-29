Felpakolta és elvitte a rendőrség a szilvásváradi lovakat – kiderült, mi történt – videókkal

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad, a készenléti rendőrség és a magyar honvédség is részt vesz a Marokkóban kezdődő Salon du Cheval d'El Jadida elnevezésű lovas seregszemlén, kiállításon. Az eseménysorozat hétfőn ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd kedden kezdődnek a lovas showk, szemlék és versenyek, amelyek egészen október 5-ig tartanak. Külön kategóriában versenyeznek az arab és berber lovak, s nemzetközi díjugrató versenyt is része az eseménynek, amelynek egyik fő attrakciója a tbourida, hagyományos marokkói lovas, lőfegyveres katonai művészet.

Már gyakorolnak a bemutatóra a lipicai lovakkal

Forrás: Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!