2 órája
Felpakolta és elvitte a rendőrség a szilvásváradi lovakat – kiderült, mi történt – videókkal
Rendőrségi és honvédségi lovak, lipicaik és nóniuszok utaztak a rabati lovas kiállításra.
Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad, a készenléti rendőrség és a magyar honvédség is részt vesz a Marokkóban kezdődő Salon du Cheval d'El Jadida elnevezésű lovas seregszemlén, kiállításon. Az eseménysorozat hétfőn ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd kedden kezdődnek a lovas showk, szemlék és versenyek, amelyek egészen október 5-ig tartanak. Külön kategóriában versenyeznek az arab és berber lovak, s nemzetközi díjugrató versenyt is része az eseménynek, amelynek egyik fő attrakciója a tbourida, hagyományos marokkói lovas, lőfegyveres katonai művészet.
