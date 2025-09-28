1 órája
„A megfázás szót töröljük ki, mert ilyen nem létezik” – tévhiteket oszlat el a siroki háziorvos
Az ősz beköszöntével egyre többen köhögnek, náthásak. Hogy mi áll valójában a felső légúti megbetegedések hátterében, dr. Kristofori György siroki háziorvos válaszolt.
Az őszi-téli időszak kezdetén megnőtt a háziorvosi várókban a köhögős, náthás betegek száma. Dr. Kristofori György siroki háziorvos elmondta, hogy az ő rendelőjében is sokan várakoznak az utóbbi időben felső légúti megbetegedéssel.
Egyre több a felső légúti megbetegedés
Mint a háziorvos elmondta, szinte a semmiből, ugrásszerűen növekedett meg a betegek száma, van, hogy a rendelési időn túl is fogadja a pácienseket. A legtöbben felső légúti tünetekkel keresik fel a rendelőt.
Sokan megfázásnak nevezik, de a megfázás szót töröljük ki a szótárból, ilyen a valóságban nincs. Nem attól leszünk betegek, hogy fázunk.
– jelentette ki dr. Kristofori György.
Példának hozta azokat az utcán élő embereket, akiket a téli hidegben sokszor kihűlés-közeli állapotban visznek be a kórházba, menedékhelyekre, ahol meleg tea, szükség esetén infúzió után rendbe jönnek, és nem kezd folyni az orruk, nem kezdenek köhögni. A megfázásos jellegű tünetek hátterében vírusos fertőzés áll.
– Ha belegondolunk, a hideg idő nemrég állt be, ködös, borongós, esős volt az elmúlt néhány nap. Ezek a kórokozók a levegőben lévő nedvesség cseppjein megragadnak és keringenek, ezt belélegezzük és megbetegszünk. A tanév is kánikulában kezdődött, és még meleg volt az idő, amikor már jöttek a köhögős betegek – fogalmazott a háziorvos.
Hozzátette, hogy annyi köze van az ilyen jellegű betegségeknek a hideghez, hogy ez a hűvös, borongós idő ideális a vírusok szaporodására, amelyek a nyári melegben erőtlenek. Ilyenkor viszont terjedni is jobban tudnak a közösségekben, hiszen a gyerekek iskolában, óvodában egymástól is összeszedik, aztán hazaviszik, és a szülőket, testvéreket is megbetegítik, akik aztán adják tovább a kollégáknak, osztálytársaknak.
Elmondta, hogy ennek a fajta betegségnek az esetek túlnyomó többségében ugyanaz a lefolyása. Torokfájással kezdődik, ez lehet száraz torok, viszkető, kaparó érzéssel. Ez egy-két nap múlva enyhül, vagy meg is szűnik, és megindul az orrfolyás, fejfájás, előfordulhat hőemelkedés, enyhe láz. Ezek után kezdődik a száraz köhögés, amely a legtöbb esetben erőteljes, a légcső mentén a mellkasban fájó, égő érzéssel társulhat.
– Ezeknek a hátterében különböző adenovírusok, parainfluenza, Covid is állhat. Úgy tudom, Ostoroson szűrtek is már Covidot, de ez nem releváns ma már, a Covid már nem veszélyes, ugyanazokkal a tüneti szerekkel kezeljük, mint a többi hasonló vírust – magyarázta a háziorvos, aki kifejtette azt is, hogy a déli féltekén most mennek bele a nyárba, és azok a vírusok, amelyek eddig ott fertőztek, most az északi féltekén kezdenek el szaporodni. Kiemelte, hogy ilyen betegség esetén is érdemes otthon maradni, nem sportolni, nem menni iskolába, hogy pár nap alatt teljesen meggyógyuljunk és ne terheljük a szervezetet, mert akkor nem tud a gyógyításra elég energiát fordítani.
Súlyosbodhat a beteg állapota, ha "rányitjuk az ablakot"?
Hozzátette, hogy mivel a betegség cseppfertőzéssel terjed, ezért fontos a gyakori, alapos szellőztetés is, hogy a vírusokkal terhelt levegőt friss, tisztább levegőre cseréljük, ezzel is csökkentve a továbbfertőzés lehetőségét. Tévhit az, hogy a beteg betegebb lesz attól, ha kinyitjuk az ablakot, hiszen a hideg nem betegít meg, ellenben a levegőben fokozott mértékben keringő vírusokkal, amelyeket a beteg ember kitüsszent, kiköhög, kilélegzik. Természetesen, ha a betegnek kellemetlen a hidegebb levegő, takarózzon be, vagy öltözzön fel, esetleg menjen át másik helyiségbe, amit majd később szellőztetünk át.
Dr. Kristofori György itt említette meg a maszk használatának fontosságát, ami szintén a levegőbe kijutó vírusokkal függ össze. Ha teleköhögjük a levegőt, megfertőzünk másokat, így terjednek az ilyen betegségek a közösségben, iskolában, óvodában, munkahelyen, a maszk használata azonban jelentősen csökkenti a kijutó kórokozókat, azaz csökkenti mások megfertőzésének lehetőségét.
– Volt olyan betegem a napokban, nem is egy, akik itt ültek a váróban, köhögtek, tüsszögtek, és nem volt rajtuk maszk. Amikor kérdeztem, hogy miért nincs, kiderült, hogy van náluk, a táskában. Felteszem a kérdést, hogy ha itt megfertőzik az asszisztensemet, vagy engem, akkor ki látja el őket, ha betegek? – fogalmazott dr. Kristofori György.
Agyi károsodást is okozhat ez a betegség, a legkisebbekre a legveszélyesebb
Antibiotikummal vagy anélkül?
A siroki háziorvos kitért arra is, hogy sokan hiszik, hogy az antibiotikum arra való, hogy hamarabb meggyógyuljanak, ez azonban óriási tévhit. A vírusfertőzések ellen ugyanis nem használ ez a fajta gyógyszer.
– Az antibiotikum a baktériumok ellen való gyógyszer, de mivel nemcsak a betegséget okozó, hanem a bélrendszerben lévő hasznos baktériumok is sérülnek, ezért érdemes probiotikummal együtt szedni őket – mondta a háziorvos.
Kiemelte, hogy abban az esetben, ha van egy vírusfertőzés, enyhe lázzal, ami elmúlik, majd pár nap múlva ismét visszatér a láz, az orrváladék vagy a felköhögött köpet sárgás-zöldes színű, akkor bakteriális felülfertőzés történt, ebben az esetben van szükség antibiotikumra.
Ne a beteg döntse el, hogy kell-e neki antibiotikum, ezt bízza az orvosra. Vannak betegek, akik eleve azzal jönnek, hogy ez vagy az az antibiotikum kell nekik, miközben a vizsgálat során vírusfertőzés derül ki. Az antibiotikumtól nem gyógyulunk gyorsabban, az nem arra való
– jelentette ki dr. Kristofori György. Hozzátette, érkeztek hozzá a nyári időszakban német turisták vizsgálatra, akik azt kérték, hogy ne írjon antibiotikumot, ha lehetséges.
Ezzel összefüggésben említette meg dr. Kristofori György azt is, hogy amikor az orrváladék áttetsző, vagy fehéres színű, akkor vírusfertőzésről beszélünk, de ha sárgás, esetleg zöldes színű, akkor bakteriális a probléma, ebben az esetben kell az antibiotikumos kezelés.
Mikor csillapítsunk lázat?
A lázcsillapításról is eloszlatta a tévhiteket a siroki háziorvos. Elmondta, hogy nem kell azonnal lázcsillapítót bevenni, ha belázasodunk, mivel a kórokozók lázas szervezetben gyorsabban pusztulnak.
– Amikor a maghő olyan 40-41 fok, azaz a hónaljban mért hőmérséklet 39, akkor irtjuk legjobban a vírusokat. Ezt azonban csak abban az esetben lehet hagyni, ha a beteg jól viseli. Nem hagyunk lázasan csecsemőket, időseket, és olyanokat sem, akiknél már fordult elő lázgörcs – fejtette ki dr. Kristofori György.
Hozzátette, hogy ha valaki rosszul viseli, akkor 38,5 fok körül már vegyen be lázcsillapítót, egyéb esetben érdemes inkább többször mérni. Arra is kitért, hogy a hidegrázás akkor jelentkezik, amikor megy fel a láz, mert a test így védekezik a vírusok ellen, aztán amikor megáll, melegünk lesz és izzadni kezdünk, amikor lemegy. Kiemelte, hogy amikor lemegy a láz, óvatosan keljünk fel az ágyból, mert a folyadékvesztés és a vérnyomás leesése miatt ájulás is előfordulhat.
– Nekem volt egyszer egy elég kemény influenzám, 40 fokos lázzal. Kértem a feleségemtől forró hársfateát, meg forró lábvizet, jól betakaróztam és egy idő után elkezdtem izzadni. Végül gyógyszer nélkül is lement a lázam – mondta a háziorvos.
„Ne kapkodd be a hideg levegőt!”
Dr. Kristofori György kitért arra is, hogy mi a valós oka annak, hogy megfájdul a torkunk, ha a hideg levegőt bekapkodjuk a szánkon keresztül. A légzésre alapvetően az orrunk való, mivel a benne lévő szőrök megszűrik a levegőt, mielőtt a szervezetbe kerül, ugyanakkor fel is melegíti, mielőtt a légcsőbe jut.
– Ha mondjuk egy futás esetén szájon át lélegzünk, akkor a hideg levegő lehűti a torkot. A torkunkban vannak olyan kórokozók, amelyek alaphelyzetben, normál hőmérsékleten nem tudnak elszaporodni, de a lehűlt környezetben szaporodásnak indulnak. Tehát nem a hideg levegőtől gyullad be a torok, hanem a rajta lévő elszaporodott kórokozók okozzák a torokfájást – részletezte.
Hozzátette azt is, hogy másik oka az lehet, hogy ilyenkor kiszárad a nyálkahártya, amelynek védő szerepe van ezek ellen a kórokozók ellen. A száraz torok elveszti ezt a védőréteget. Felhívta a figyelmet arra is, hogy nem mindenki esetében okoz gondot a hideg levegő belélegzése, vannak, akiknek erősebb az immunrendszere és kivédi így is a betegséget.
