„A megfázás szót töröljük ki, mert ilyen nem létezik” – tévhiteket oszlat el a siroki háziorvos

Az őszi-téli időszak kezdetén megnőtt a háziorvosi várókban a köhögős, náthás betegek száma. Dr. Kristofori György siroki háziorvos elmondta, hogy az ő rendelőjében is sokan várakoznak az utóbbi időben felső légúti megbetegedéssel.

Eloszlattuk a tévhiteket a felső légúti megbetegedésekről

Forrás: Shutterstock

Egyre több a felső légúti megbetegedés

Mint a háziorvos elmondta, szinte a semmiből, ugrásszerűen növekedett meg a betegek száma, van, hogy a rendelési időn túl is fogadja a pácienseket. A legtöbben felső légúti tünetekkel keresik fel a rendelőt.

Sokan megfázásnak nevezik, de a megfázás szót töröljük ki a szótárból, ilyen a valóságban nincs. Nem attól leszünk betegek, hogy fázunk.

– jelentette ki dr. Kristofori György.

Példának hozta azokat az utcán élő embereket, akiket a téli hidegben sokszor kihűlés-közeli állapotban visznek be a kórházba, menedékhelyekre, ahol meleg tea, szükség esetén infúzió után rendbe jönnek, és nem kezd folyni az orruk, nem kezdenek köhögni. A megfázásos jellegű tünetek hátterében vírusos fertőzés áll.

– Ha belegondolunk, a hideg idő nemrég állt be, ködös, borongós, esős volt az elmúlt néhány nap. Ezek a kórokozók a levegőben lévő nedvesség cseppjein megragadnak és keringenek, ezt belélegezzük és megbetegszünk. A tanév is kánikulában kezdődött, és még meleg volt az idő, amikor már jöttek a köhögős betegek – fogalmazott a háziorvos.

Hozzátette, hogy annyi köze van az ilyen jellegű betegségeknek a hideghez, hogy ez a hűvös, borongós idő ideális a vírusok szaporodására, amelyek a nyári melegben erőtlenek. Ilyenkor viszont terjedni is jobban tudnak a közösségekben, hiszen a gyerekek iskolában, óvodában egymástól is összeszedik, aztán hazaviszik, és a szülőket, testvéreket is megbetegítik, akik aztán adják tovább a kollégáknak, osztálytársaknak.

Elmondta, hogy ennek a fajta betegségnek az esetek túlnyomó többségében ugyanaz a lefolyása. Torokfájással kezdődik, ez lehet száraz torok, viszkető, kaparó érzéssel. Ez egy-két nap múlva enyhül, vagy meg is szűnik, és megindul az orrfolyás, fejfájás, előfordulhat hőemelkedés, enyhe láz. Ezek után kezdődik a száraz köhögés, amely a legtöbb esetben erőteljes, a légcső mentén a mellkasban fájó, égő érzéssel társulhat.

– Ezeknek a hátterében különböző adenovírusok, parainfluenza, Covid is állhat. Úgy tudom, Ostoroson szűrtek is már Covidot, de ez nem releváns ma már, a Covid már nem veszélyes, ugyanazokkal a tüneti szerekkel kezeljük, mint a többi hasonló vírust – magyarázta a háziorvos, aki kifejtette azt is, hogy a déli féltekén most mennek bele a nyárba, és azok a vírusok, amelyek eddig ott fertőztek, most az északi féltekén kezdenek el szaporodni. Kiemelte, hogy ilyen betegség esetén is érdemes otthon maradni, nem sportolni, nem menni iskolába, hogy pár nap alatt teljesen meggyógyuljunk és ne terheljük a szervezetet, mert akkor nem tud a gyógyításra elég energiát fordítani.