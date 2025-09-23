2 órája
Félszáz parkolóhely hamarosan elkészülhet Egerben
Egerben a Felsővárosban zajlik majd egy bővítés. Új parkolóhelyek készülnek a Cifrakapu utcában.
Sikeresen lezárult a közbeszerzés, hamarosan indulhat a Cifrakapu út bővítésének első üteme, írta Vágner Ákos polgármester a Facebook oldalán. Mint már megírtuk, a parkolóhelyek nagyarányú bővítése van tervben.
Ráadásul a vártnál kedvezőbb ajánlatnak köszönhetően a beruházás több mint 4,8 millió forinttal olcsóbban valósulhat meg.
Mint ahogy azt korábban megírtuk, 49 új parkoló jön létre a Felsővárosban. A polgármester posztja szerint kényelmesebb és biztonságosabb lesz a közlekedés. Megvalósul a buszmegálló-átalakítás, a gyalogátkelő lámpaoszlopainak megújítása, az úttest útburkolatának megújítása egy szakaszon. A fejlesztés nemcsak a közlekedést könnyíti meg, hanem egy élhetőbb, rendezettebb városrészt is teremt.
