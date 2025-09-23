szeptember 23., kedd

Készülnek

2 órája

Félszáz parkolóhely hamarosan elkészülhet Egerben

Címkék#Cifrakapu út#Vágner Ákos#parkoló#polgármester

Egerben a Felsővárosban zajlik majd egy bővítés. Új parkolóhelyek készülnek a Cifrakapu utcában.

Heol.hu

Sikeresen lezárult a közbeszerzés, hamarosan indulhat a Cifrakapu út bővítésének első üteme, írta Vágner Ákos polgármester a Facebook oldalán. Mint már megírtuk, a parkolóhelyek nagyarányú bővítése van tervben. 

A Cifrakapu utcában parkolóhelyek készülnek Fotó: Vágner Ákos Facebook

Ráadásul a vártnál kedvezőbb ajánlatnak köszönhetően a beruházás több mint 4,8 millió forinttal olcsóbban valósulhat meg.

– emelte ki.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mint ahogy azt korábban megírtuk, 49 új parkoló jön létre a Felsővárosban. A polgármester posztja szerint kényelmesebb és biztonságosabb lesz a közlekedés. Megvalósul a buszmegálló-átalakítás, a gyalogátkelő lámpaoszlopainak megújítása, az úttest útburkolatának megújítása egy szakaszon. A fejlesztés nemcsak a közlekedést könnyíti meg, hanem egy élhetőbb, rendezettebb városrészt is teremt. 

 

