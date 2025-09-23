Félszáz parkolóhely hamarosan elkészülhet Egerben

Sikeresen lezárult a közbeszerzés, hamarosan indulhat a Cifrakapu út bővítésének első üteme, írta Vágner Ákos polgármester a Facebook oldalán. Mint már megírtuk, a parkolóhelyek nagyarányú bővítése van tervben.

A Cifrakapu utcában parkolóhelyek készülnek Fotó: Vágner Ákos Facebook

Ráadásul a vártnál kedvezőbb ajánlatnak köszönhetően a beruházás több mint 4,8 millió forinttal olcsóbban valósulhat meg.

– emelte ki.

