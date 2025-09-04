A fenntartható divat egyre fontosabb szerepet kap a ruházati iparban. Lényege, hogy egy ruhadarabot minél tovább használjunk, így később kerüljön a szemétbe, és ezzel is támogassuk a körforgásos gazdaság elveit. Emellett a fenntarthatóság azt is jelenti, hogy a ruhák előállítása során a lehető legkisebb környezeti terhelést okozzuk. Molnár Ágnes divattervező kalauzolt el minket a fenntartható divat világába: beszélt az innovációkról, a tudatos vásárlás fontosságáról, és arról, hogyan járulhatunk hozzá személyesen a környezetvédelemhez.

Molnár Ágnessel a fenntartható divat fontosságáról beszélgettünk mai podcast adásunkban

Fotó: Huszár Márk

A fenntartható divat fogalmának ismerete nagyban hozzájárul a környezettudatossághoz

Molnár Ágnes beszélt arról, milyen anyagok számítanak környezetbarátnak.

Nem minden természetes anyag számít automatikusan környezetbarátnak, de például a pamut már ismert fenntartható választás. A divatiparban rengeteg innováció születik: létezik ananászbőr és almabőr táska, sőt a pókselyem is egyre inkább használható anyag. A textiltervezők kreativitása szinte határtalan, így a fenntartható alternatívák folyamatosan bővülnek. Vásárláskor érdemes mindig ellenőrizni a címkét, és nyitottnak lenni arra, hogy hol és hogyan készült a ruhadarab

-mesélte a divattervező.

Slow fashion vagy fast fashion? Te tudod a különbséget?

—A fast fashion jellemzője a gyorsaság: ezek a cégek szinte azonnal reagálnak a nagy divatmárkák új kollekcióira, és néhány héten belül megjelennek a gyengébb minőségű másolatok. A hangsúly nem a minőségen, hanem a gyors gyártáson van, így gyakran a varrás és az anyagminőség rovására megy a tempó. Ezzel szemben a slow fashion a minőségi anyagokra és gondos gyártásra épül. Ezek a ruhadarabok könnyebben javíthatók, hosszabb ideig hordhatók, és akár továbbadhatók vagy értékesíthetők. Ha végleg nincs rájuk szükség, alapanyaguk újrahasznosítható – ez a körforgásos gazdaság lényege - tájékoztatott Molnár Anikó.