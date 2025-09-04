1 órája
Slow fashion vagy fast fashion? Te tudod a különbséget?
A fenntarthatóság mostanában egy nagyon népszerű kifejezés. Molnár Ágnes divattervezővel beszélgettünk mai adásunkban a fenntartható divatról, annak fogalmáról, a slow és fast fashion kifejezésekről, illetve arról, hogy mi, mint kis emberek, hogyan tudunk hozzájárulni a fenntarthatósághoz, hogyan tudjuk védeni a környezetünket.
A fenntartható divat egyre fontosabb szerepet kap a ruházati iparban. Lényege, hogy egy ruhadarabot minél tovább használjunk, így később kerüljön a szemétbe, és ezzel is támogassuk a körforgásos gazdaság elveit. Emellett a fenntarthatóság azt is jelenti, hogy a ruhák előállítása során a lehető legkisebb környezeti terhelést okozzuk. Molnár Ágnes divattervező kalauzolt el minket a fenntartható divat világába: beszélt az innovációkról, a tudatos vásárlás fontosságáról, és arról, hogyan járulhatunk hozzá személyesen a környezetvédelemhez.
A fenntartható divat fogalmának ismerete nagyban hozzájárul a környezettudatossághoz
Molnár Ágnes beszélt arról, milyen anyagok számítanak környezetbarátnak.
Nem minden természetes anyag számít automatikusan környezetbarátnak, de például a pamut már ismert fenntartható választás. A divatiparban rengeteg innováció születik: létezik ananászbőr és almabőr táska, sőt a pókselyem is egyre inkább használható anyag. A textiltervezők kreativitása szinte határtalan, így a fenntartható alternatívák folyamatosan bővülnek. Vásárláskor érdemes mindig ellenőrizni a címkét, és nyitottnak lenni arra, hogy hol és hogyan készült a ruhadarab
-mesélte a divattervező.
Slow fashion vagy fast fashion? Te tudod a különbséget?
—A fast fashion jellemzője a gyorsaság: ezek a cégek szinte azonnal reagálnak a nagy divatmárkák új kollekcióira, és néhány héten belül megjelennek a gyengébb minőségű másolatok. A hangsúly nem a minőségen, hanem a gyors gyártáson van, így gyakran a varrás és az anyagminőség rovására megy a tempó. Ezzel szemben a slow fashion a minőségi anyagokra és gondos gyártásra épül. Ezek a ruhadarabok könnyebben javíthatók, hosszabb ideig hordhatók, és akár továbbadhatók vagy értékesíthetők. Ha végleg nincs rájuk szükség, alapanyaguk újrahasznosítható – ez a körforgásos gazdaság lényege - tájékoztatott Molnár Anikó.
Kicsi lépés az embernek, nagy lépés az emberiségnek
Molnár Ágnes szerint a tudatos vásárlás leginkább abban nyilvánul meg, ha valóban jó minőségű, jól passzoló ruhákat választunk, nem csupán a vásárlás öröméért. A ruhák hosszú élettartama a helyes tárolással is növelhető: érdemes figyelembe venni az anyag igényeit, a mosásnál pedig mindig ellenőrizni a címkét a megfelelő hőfok és vasalás szempontjából. A megfelelő mosószerek használata mellett egy egyszerű, de hatékony tipp, ha rendszeresen szellőztetjük a szekrényeket.
Október 11-én Molnár Ágnes Egerben, a Ráchegyen található BodyMind stúdióban várja az érdeklődőket, hogy személyesen is betekintést nyerhessenek a fenntartható divat világába.
Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on.
Heol.hu podcast
- A kékszőlőre szinte semmi igény, mindenki a fehérért van megbolondulva
- Pszichológus az iskolai rémálomról: a bántalmazás sosem kizárólag két ember konfliktusa
- Marján Sándor tervei közt szerepel, hogy induljon a Magyarország tortája versenyen
- A Kemencés udvar megint vidámsággal telik meg Szihalmon
- Az órás mesterség kihalófélben, de az egri Csapó Norbert nem adja fel