Idén Egerben találkoznak a fiatal közgazdászok - az egyetem ad otthont a FIKOT-nak

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem B épületében (3300 Eger, Egészségház u. 4.) megrendezendő FIKOT tanácskozás október 17-én, pénteken 10 órakor plenáris üléssel veszi kezdetét. A nyitó plenáris ülés előadói: Csepeti Ádám, a Miniszterelnökség stratégiai ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkára, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság alelnöke; Csath Magdolna egyetemi tanár, az MKT Innovációs Szakosztályának alelnöke és Pleschinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, a Monetáris Tanács korábbi tagja. A résztvevőket dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) rektora, Csáfor Hajnalka, az MKT Heves Megyei Szervezetének elnöke, az EKKE rektorhelyettese és Lengyel Ádám, az MKT Ifjúsági Bizottságának elnöke köszönti.

Az idén Egerben rendezik meg a 42. Fiatal Közgazdászok Országos Találkozóját (FIKOT).

Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A FIKOT tematikus előadásai

Délután 14 órától három tematikus panelbeszélgetéssel folytatódik a program. Az Innováció a pénzügyekben című kerekasztal-beszélgetés résztvevői: Hegedüs Éva, a GRÁNIT Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója, az MKT főtitkára; Bagó Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem Innováció és Üzleti Inkubáció Tanszékének adjunktusa, az MKT Fintech és Pénzügyi Kultúra szakosztályának titkára, a Startup Szakosztály alelnöke; valamint Kaszás Zoltán, az OTP Bank Csoport csoportszintű digitális igazgatója. A 15 óra 15 perckor kezdődő, Stratégiai menedzsment és versenyképesség című panelbeszélgetés résztvevői: Sipos Balázs, a Béres Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatója és Pintér Sándor, a Michelin Hungária Kft. cégvezetője. A Munkaerőpiaci innováció című panelben – 16 óra 30 perctől – Galambos Tamás, a Cognitudo.ai társalapítója, az MKT Nemzetközi Gazdaság Szakosztályának elnöke, az MKT Ifjúsági Bizottságának korábbi elnöke; Fiser Orsolya, a Bosch Rexroth Pneumatika Kft. HR-igazgatója; valamint Nógrádi József, a Trenkwalder Recruitment Kft. stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója osztja meg gondolatait a résztvevőkkel.