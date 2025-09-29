2 órája
Idén Egerben találkoznak a fiatal közgazdászok - az egyetem ad otthont a FIKOT-nak
Az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ad otthont a 42. Fiatal Közgazdászok Országos Találkozójának (FIKOT) 2025. október 17-én, pénteken. Az idei FIKOT előadói az innováció különböző aspektusait járják körül. A konferenciára az ország minden részéről vár közgazdászhallgatókat Egerbe a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Ifjúsági Bizottsága.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem B épületében (3300 Eger, Egészségház u. 4.) megrendezendő FIKOT tanácskozás október 17-én, pénteken 10 órakor plenáris üléssel veszi kezdetét. A nyitó plenáris ülés előadói: Csepeti Ádám, a Miniszterelnökség stratégiai ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkára, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság alelnöke; Csath Magdolna egyetemi tanár, az MKT Innovációs Szakosztályának alelnöke és Pleschinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, a Monetáris Tanács korábbi tagja. A résztvevőket dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) rektora, Csáfor Hajnalka, az MKT Heves Megyei Szervezetének elnöke, az EKKE rektorhelyettese és Lengyel Ádám, az MKT Ifjúsági Bizottságának elnöke köszönti.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A FIKOT tematikus előadásai
Délután 14 órától három tematikus panelbeszélgetéssel folytatódik a program. Az Innováció a pénzügyekben című kerekasztal-beszélgetés résztvevői: Hegedüs Éva, a GRÁNIT Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója, az MKT főtitkára; Bagó Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem Innováció és Üzleti Inkubáció Tanszékének adjunktusa, az MKT Fintech és Pénzügyi Kultúra szakosztályának titkára, a Startup Szakosztály alelnöke; valamint Kaszás Zoltán, az OTP Bank Csoport csoportszintű digitális igazgatója. A 15 óra 15 perckor kezdődő, Stratégiai menedzsment és versenyképesség című panelbeszélgetés résztvevői: Sipos Balázs, a Béres Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatója és Pintér Sándor, a Michelin Hungária Kft. cégvezetője. A Munkaerőpiaci innováció című panelben – 16 óra 30 perctől – Galambos Tamás, a Cognitudo.ai társalapítója, az MKT Nemzetközi Gazdaság Szakosztályának elnöke, az MKT Ifjúsági Bizottságának korábbi elnöke; Fiser Orsolya, a Bosch Rexroth Pneumatika Kft. HR-igazgatója; valamint Nógrádi József, a Trenkwalder Recruitment Kft. stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója osztja meg gondolatait a résztvevőkkel.
E-sportról, gazdasági kilátásokról diskuráltak az ifjú közgazdászok EgerbenAz ország számos pontjáról sereglettek ifjú közgazdászok a hétvégén a megyeszékhelyre, a XXXIX. Fiatal Közgazdászok Országos Találkozójára (FIKOT).
Esküvők helyszíne volt egykor, ma a földdel már egyenlő – ilyen volt az utolsó években a Tardos Fogadó és Étterem + fotók, videó
Villany nélkül maradnak: ezeken a településeken kapcsolják le az áramot Heves vármegyében
Hidegrázós, ami a Kékesen történt hajnalban: még fél Heves aludt, amikor ezt észrevették