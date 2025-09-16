1 órája
Így kaphatsz milliós bért Hevesben, ennyi pénzért ez most az abszolút álomállás
Bár a megyei átlagfizetés is emelkedett, nem mindegy, ki melyik ágazatban dolgozik: a legjobban és a legrosszabbul fizetett munkakörök között több mint egymilliós különbség is lehet. Utánajártunk, mely pozíciók kínálják a legmagasabb, és a legalacsonyabb fizetéseket.
Heves vármegyében jelenleg 481 álláshirdetés van a Profession.hu oldalán. A munkakörök igen változatosak: legtöbben mérnököket keresnek, de bolti eladókat, üzletvezetőket, beszerzőket, mérlegképes könyvelőket is várnak. Szükség van karbantartóra, villanyszerelőre, targoncavezetőre, ételfutárra, asztalosra és még sorolhatnánk. Van, ahol CNC gépkezelőt keresnek, mások ingatlanértékesítőt, de kamionsofőr ajánlatot is láttunk. Melyek a legjobban fizető állások a vármegyénkben?
Nézzük, melyik állásért mennyit fizetnek a munkáltatók. A KSH beszámolójából kiderül, hogy májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 702 ezer 800, a nettó átlagkereset 483 ezer forint volt. A KSH szerint a bruttó átlagkereset 7,8, a nettó átlagkereset 7,7, a reálkereset pedig 3,2 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset mediánértéke 562 ezer 300, a nettó kereset mediánértéke 391 ezer 200 forintot ért el, 7,9, illetve 8,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Heves vármegyében a bruttó átlagkereset 652 ezer 650 forint, a nettó pedig 449 ezer forint volt a KSH szerint, ami 7,5 százalékkal haladta meg a tavaly májusit. A szellemi munkakörben dolgozók átlagos nettója 556 ezer 300, a fizikai dolgozó kézhez kapott fizetése 358 ezer forint volt, előbbieké 8 százalékkal növekedett egy év alatt, utóbbiaké viszont csak 6,4 százalékkal.
Ennyit visznek haza a hevesiek: nem mindegy, melyik ágazatban dolgozol
A legjobban fizető állások
A KSH statisztikája alapján a legjobban fizető munkahelyek Hevesben a villamos energia termelésében találhatók, ahol a fizikai dolgozók 812 ezer, a szellemi munkakörök 1,35 millió forint bruttó fölötti keresetet jelenthetnek. Szintén kiemelkedő a bányászat és a pénzügyi szolgáltatások ágazata, előbbi átlagban 870 ezer, utóbbi szellemi munkakörben 457 ezer forintos bruttó bért biztosít. Az IT-szektor szellemi dolgozói 693 ezer forintot vihetnek haza (27 százalékos növekedés).
A legkevésbé kifizetődő állások
A statisztika szerint a legalacsonyabb bérek a vendéglátásban találhatók, itt az átlagos nettó munkabér 254 ezer forint. Itt a legtöbben fizikai munkakörben dolgoznak, 242 ezres munkabérért. A kiskereskedelemben 317 ezer, a szálláshely-szolgáltatásban 285 ezer forint az átlag, a fizikai munkakörökben ennél alacsonyabb fizetésért dolgoznak. A mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás is az átlag alatti kereseteket kínálja, 332–338 ezer forintos átlag nettó bérrel.
