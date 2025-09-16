Így kaphatsz milliós bért Hevesben, ennyi pénzért ez most az abszolút álomállás

Heves vármegyében jelenleg 481 álláshirdetés van a Profession.hu oldalán. A munkakörök igen változatosak: legtöbben mérnököket keresnek, de bolti eladókat, üzletvezetőket, beszerzőket, mérlegképes könyvelőket is várnak. Szükség van karbantartóra, villanyszerelőre, targoncavezetőre, ételfutárra, asztalosra és még sorolhatnánk. Van, ahol CNC gépkezelőt keresnek, mások ingatlanértékesítőt, de kamionsofőr ajánlatot is láttunk. Melyek a legjobban fizető állások a vármegyénkben?

A nagy fizetés mustra: megnéztük, melyek a legjobban fizető állások Heves vármegyében a statisztika alapján.

Forrás: Bujdos Tibor/Boon.hu

Nézzük, melyik állásért mennyit fizetnek a munkáltatók. A KSH beszámolójából kiderül, hogy májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 702 ezer 800, a nettó átlagkereset 483 ezer forint volt. A KSH szerint a bruttó átlagkereset 7,8, a nettó átlagkereset 7,7, a reálkereset pedig 3,2 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset mediánértéke 562 ezer 300, a nettó kereset mediánértéke 391 ezer 200 forintot ért el, 7,9, illetve 8,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Heves vármegyében a bruttó átlagkereset 652 ezer 650 forint, a nettó pedig 449 ezer forint volt a KSH szerint, ami 7,5 százalékkal haladta meg a tavaly májusit. A szellemi munkakörben dolgozók átlagos nettója 556 ezer 300, a fizikai dolgozó kézhez kapott fizetése 358 ezer forint volt, előbbieké 8 százalékkal növekedett egy év alatt, utóbbiaké viszont csak 6,4 százalékkal.