Várják a vásárlókat

2 órája

Új üzlet nyílt az Agria Parkban, ilyen kínálatot eddig nem látott a város

Címkék#nyitás#üzlet#Agria Park

Mostantól egy igazán különleges bolt várja a vásárlókat Eger szívében, az Agria Parkban. A Flying Tiger olyan egyedi és kreatív termékekkel érkezett, amiket máshol aligha találsz meg.

Heol.hu

A korábbi bejelentés után most már hivatalos: szeptember 5-én délben megnyitotta kapuit Eger első Flying Tiger Copenhagen üzlete az Agria Park bevásárlóközpontban. A dán márka mostantól a hevesi megyeszékhelyen is várja a vásárlókat.

Megnyitotta kapuit Egerben a Flying Tiger
Forrás:  Beküldött fotó / Barczi-Bennett Edina
Forrás:  Beküldött fotó / Barczi-Bennett Edina 

Mit találhatunk az üzlet kínálatában?

A bolt polcain a legkülönfélébb termékek sorakoznak – a praktikus lakáskiegészítőktől a játékos ajándéktárgyakig. Széles választék várja a vásárlókat az otthoni dekoráció, konyhai eszközök, kreatív hobbihoz szükséges kellékek, játékok, bulifelszerelések, irodaszerek és papíráru területén is. Emellett különféle kütyük, stílusos tech-kiegészítők, divatos apróságok, utazási holmik, valamint egyedi snackek is megtalálhatók a kínálatban.

Az aktuális szezonhoz igazodva rengeteg őszi és Halloween-tematikájú termék is elérhető – és aki édesszájú, az különleges, máshol nem kapható finomságokra is rábukkanhat.

Mi is a Flying Tiger?

A Flying Tiger Copenhagen világszerte ismert különleges termékeiről, melyek egyszerre ötletesek, praktikusak és megfizethetők. A kínálatban megtalálhatók kreatív hobbihoz szükséges kellékek, ajándékötletek, lakásdekorációs tárgyak, játékok, irodaszerek és vidám, különleges használati eszközök is. A márka első boltját 1995-ben nyitották meg Koppenhágában, mára pedig nemzetközi lánccá nőtte ki magát. Magyarországon jelenleg 19 üzlettel van jelen, ebből 15 Budapesten található – Eger pedig most először csatlakozik ehhez a sorhoz.

 

