Új üzlet nyílt az Agria Parkban, ilyen kínálatot eddig nem látott a város

A korábbi bejelentés után most már hivatalos: szeptember 5-én délben megnyitotta kapuit Eger első Flying Tiger Copenhagen üzlete az Agria Park bevásárlóközpontban. A dán márka mostantól a hevesi megyeszékhelyen is várja a vásárlókat.

Megnyitotta kapuit Egerben a Flying Tiger

Forrás: Beküldött fotó / Barczi-Bennett Edina

Mit találhatunk az üzlet kínálatában?

A bolt polcain a legkülönfélébb termékek sorakoznak – a praktikus lakáskiegészítőktől a játékos ajándéktárgyakig. Széles választék várja a vásárlókat az otthoni dekoráció, konyhai eszközök, kreatív hobbihoz szükséges kellékek, játékok, bulifelszerelések, irodaszerek és papíráru területén is. Emellett különféle kütyük, stílusos tech-kiegészítők, divatos apróságok, utazási holmik, valamint egyedi snackek is megtalálhatók a kínálatban.

Az aktuális szezonhoz igazodva rengeteg őszi és Halloween-tematikájú termék is elérhető – és aki édesszájú, az különleges, máshol nem kapható finomságokra is rábukkanhat.