Már hivatalos! Megvan, mikor nyit a híres dán üzlet az Agria Parkban

Korábban beszámoltunk róla, hogy új üzlet érkezik Egerbe – most pedig hivatalos: szeptember 5-én, délben nyitja meg kapuit a Flying Tiger az Agria Parkban. A népszerű dán üzletlánc ekkor várja először a vásárlókat a megyeszékhelyen.

Megvan a pontos nyitási dátuma a Flying Tigernek

Fotó: Berán Dániel

A Flying Tigerből nem tudsz hazamenni üres kézzel

A Flying Tiger Copenhagen egy dán dizájnbolt-hálózat, amely 1995-ben nyitotta meg első üzletét Koppenhágában. Azóta világszerte ismertté vált egyedi, kreatív és megfizethető termékeiről, amelyek egyszerre szórakoztatóak és praktikusak. Az üzletek kínálatában ajándéktárgyak, lakásdekorációs kiegészítők, játékok, kreatív hobbihoz szükséges alapanyagok, irodaszerek, partis kellékek, valamint számos humoros vagy különleges hétköznapi használati tárgy is helyet kap. Magyarországon jelenleg 19 üzletük működik, ezek közül 15 Budapesten.

