Már hivatalos! Megvan, mikor nyit a híres dán üzlet az Agria Parkban

Új üzlettel bővül az Agria Park kínálata: hamarosan nyit Egerben a népszerű Flying Tiger. A pontos nyitási időpontot már közzétették a bevásárlóközpont Facebook-oldalán.

Korábban beszámoltunk róla, hogy új üzlet érkezik Egerbe – most pedig hivatalos: szeptember 5-én, délben nyitja meg kapuit a Flying Tiger az Agria Parkban. A népszerű dán üzletlánc ekkor várja először a vásárlókat a megyeszékhelyen.

Megvan a pontos nyitási dátuma a Flying Tigernek
Fotó: Berán Dániel

A Flying Tigerből nem tudsz hazamenni üres kézzel

A Flying Tiger Copenhagen egy dán dizájnbolt-hálózat, amely 1995-ben nyitotta meg első üzletét Koppenhágában. Azóta világszerte ismertté vált egyedi, kreatív és megfizethető termékeiről, amelyek egyszerre szórakoztatóak és praktikusak. Az üzletek kínálatában ajándéktárgyak, lakásdekorációs kiegészítők, játékok, kreatív hobbihoz szükséges alapanyagok, irodaszerek, partis kellékek, valamint számos humoros vagy különleges hétköznapi használati tárgy is helyet kap. Magyarországon jelenleg 19 üzletük működik, ezek közül 15 Budapesten.

Idén Egerben már több új üzlet is megnyitotta kapuit – köztük a TEDi és a Sinsay is bővítette a város kínálatát.

 

