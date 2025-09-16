55 perce
Olyat tett az egri intenzív ápolója, hogy főigazgatói dicséret járt érte – rá büszke most az osztály és a kórház
Az egészségügyben a kitartás, a szakértelem és az empátia a legnagyobb érték. Kriston Mónika, a a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház szakápolója mindháromban példát mutatott, ezért elismerésben részesült.
Főigazgatói dicséretet kapott a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház igazgatójától Kriston Mónika. Az intenzív szakápoló 36 éve dolgozik az Intenzív osztályon, és pályafutása alatt folyamatosan olyan színvonalú munkát végzett, amely példaértékű mind a szakmai közösség, mind az osztály számára – írta hivatalos közösségi oldalán az egri kórház.
Hozzátették, hogy Kriston Mónika folyamatosan bővíti tudását és szakmai tapasztalatait, rendkívüli szakértelme mellett az őszinte, empatikus hozzáállása és kivételes kommunikációs képességei minden helyzetben segítik a betegek gyors és hatékony gyógyulását.
A munkatársak körében egy olyan vezető egyéniségről van szó, aki nemcsak szakmailag segíti a kollégáit, hanem kiváló mentor is. Tevékenységével hozzájárult ahhoz, hogy a Központi Intenzív Osztály szakmai színvonala folyamatosan emelkedett, és sok esetben a kritikus állapotú betegek gyógyulásában is kulcsszerepe volt – zárták.
