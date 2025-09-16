szeptember 16., kedd

Elismerés

1 órája

Olyat tett az egri intenzív ápolója, hogy főigazgatói dicséret járt érte – rá büszke most az osztály és a kórház

Címkék#tapasztalat#szakértelem#Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház#kórház dicséret

Az egészségügyben a kitartás, a szakértelem és az empátia a legnagyobb érték. Kriston Mónika, a a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház szakápolója mindháromban példát mutatott, ezért elismerésben részesült.

Heol.hu

Főigazgatói dicséretet kapott a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház igazgatójától Kriston Mónika. Az intenzív szakápoló 36 éve dolgozik az Intenzív osztályon, és pályafutása alatt folyamatosan olyan színvonalú munkát végzett, amely példaértékű mind a szakmai közösség, mind az osztály számára – írta hivatalos közösségi oldalán az egri kórház.

Főigazgatói dicséretet kapott az egri kórház egyik szakápolója.
Forrás: Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház

Hozzátették, hogy Kriston Mónika folyamatosan bővíti tudását és szakmai tapasztalatait, rendkívüli szakértelme mellett az őszinte, empatikus hozzáállása és kivételes kommunikációs képességei minden helyzetben segítik a betegek gyors és hatékony gyógyulását. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A munkatársak körében egy olyan vezető egyéniségről van szó, aki nemcsak szakmailag segíti a kollégáit, hanem kiváló mentor is. Tevékenységével hozzájárult ahhoz, hogy a Központi Intenzív Osztály szakmai színvonala folyamatosan emelkedett, és sok esetben a kritikus állapotú betegek gyógyulásában is kulcsszerepe volt – zárták.

Élete legrosszabb napján került az egri kórházba, ahol minden megváltozott:

 

 

