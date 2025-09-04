szeptember 4., csütörtök

Szeizmológia

Augusztusban ismét mozgott a föld - ezen a hevesi településen volt földrengés

Címkék#Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium#szeizmológia#földrengés

Augusztusban földrengést regisztráltak Heves megyében, de a faluban élők nem érezték a mozgást.

Augusztusban a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium a Kárpát-Pannon térségben összesen 18 földrengést és 115 antropogén, vagyis emberi tevékenységhez köthető szeizmikus eseményt regisztrált. Ebben a hónapban a lakosság nem érzékelt földrengést, azonban augusztus 16-án Domoszlón 0,8 magnitúdójú földrengést mértek a vármegyében.

Heves vármegyében is észleltek földrengést augusztusban
Forrás:  MW

Bélapátfalván és Heves környékén is több földrengést észleltek a tavalyi évben

Korábban beszámoltunk arról, hogy 2024-ben Heves vármegyében kilenc valódi földrengést regisztráltak, valamint egyszer a megyehatár közelében, Bükkmogyorósdon. Bélapátfalván január 2-án és augusztus 21-én, Erdőtelken január 8-án és szeptember 28-án, Hevesen július 25-én és egy későbbi időpontban, Tarnabodon március 31-én, Bátorban november 5-én, Mikófalván egyszer, illetve Szilvásváradon április elején két rengést mértek. A magnitúdók 0,4 és 1,6 között, a rengések mélysége 5–25,7 kilométer között változott.

 

