1 órája
Augusztusban ismét mozgott a föld - ezen a hevesi településen volt földrengés
Augusztusban földrengést regisztráltak Heves megyében, de a faluban élők nem érezték a mozgást.
Augusztusban a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium a Kárpát-Pannon térségben összesen 18 földrengést és 115 antropogén, vagyis emberi tevékenységhez köthető szeizmikus eseményt regisztrált. Ebben a hónapban a lakosság nem érzékelt földrengést, azonban augusztus 16-án Domoszlón 0,8 magnitúdójú földrengést mértek a vármegyében.
Bélapátfalván és Heves környékén is több földrengést észleltek a tavalyi évben
Korábban beszámoltunk arról, hogy 2024-ben Heves vármegyében kilenc valódi földrengést regisztráltak, valamint egyszer a megyehatár közelében, Bükkmogyorósdon. Bélapátfalván január 2-án és augusztus 21-én, Erdőtelken január 8-án és szeptember 28-án, Hevesen július 25-én és egy későbbi időpontban, Tarnabodon március 31-én, Bátorban november 5-én, Mikófalván egyszer, illetve Szilvásváradon április elején két rengést mértek. A magnitúdók 0,4 és 1,6 között, a rengések mélysége 5–25,7 kilométer között változott.
Kilenc földrengés is volt Heves vármegyénkben! Mutatjuk az érintett településeket!
