„A gyermekek gyógyítása áll munkám középpontjában” - átadták a Dr. Frank Mária Emlékplakettet
Az idei ünnepi emlékülésen ismét átadták a Dr. Frank Mária Emlékplakettet, amelyet minden évben a Gyermekek Gyógyításáért Alapítvány ítél oda. A díjat olyan fiatal orvosok kapják, akik kiemelkedő tudományos vagy gyógyító munkájukkal a gyermekek egészségéért tesznek. A plakettet ezúttal dr. Renn Oszkár fia adta át a hazai egészségügyi intézmények és klinikák jelöltjei közül kiválasztott kitüntetettnek a Dr. Frank Mária Emlékülésen.
Az idei Dr. Frank Mária emlékplakettet dr. Erdős-Molnár Fruzsina, a Markhot Ferenc Kórház Csecsemő-, Gyermek és Neonatológiai Osztályának csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosa vehette át a Dr. Frank Mária Emlékülésen. A doktornő a neonatológiai képzésben is részt vesz. A rendezvényen először dr. Vargyay Éva főorvos, csecsemő-gyermekgyógyász és neurológus szakorvos, a kuratórium elnöke idézte föl dr. Frank Mária életét, tevékenységét, emlékét.
Dr. Vargyay Éva elmondta, hogy pályaművek alapján választották ki a győztest. A pályaműveket a kuratórium, illetve a kórház tudományos bizottsága nézi át, és ők döntenek arról, hogy a beérkezett munka alkalmas-e az emlékplakett elnyerésére. Évente hirdetik meg a felhívást, ami megjelenik az összes gyermekgyógyászati szaklapban, honlapon. 35 év alatti jelentkezőket várnak a felhívásra, önálló pályamunkával, ami még nyomtatásban nem jelent meg. Az alapítvány fő célja, hogy a fiatal gyermekgyógyászok szakmai munkáját elismerje.
Dr. Erdős-Molnár Fruzsina nyerte el a Dr. Frank Mária Emlékplakettet
Dr. Erdős-Molnár Fruzsina csecsemő- és gyermekgyógyász Hajdúnánáson született, a Debreceni Egyetemen szerzett diplomát, ahol bekapcsolódott a tudományos diákköri munkába, előadásokat tartott, amelyekkel kongresszusokon szerepelt. Orvostanhallgatókat is oktatott, és hármas szintű mentőtiszti vizsgát is tett. Jelenleg az egri kórház gyermekosztályán dolgozik.
A doktornő pályamunkájának, előadásának címe a „Recidiváló Kawasaki-szindróma: egy eset kapcsán”, amely során egy kisfiú esetén keresztül mutatta be egy Európában ritka betegség lefolyását. A Kawasaki-szindróma a kisfiú esetében a gyógyulás után egy évvel újra előjött. Ez egy olyan immunológiai betegség, amely más betegséggel is összefüggést mutathat.
– Még várjuk, hogy a kisfiú további sorsa hogyan alakul, a munka még nem fejeződött be – mondta.
A Kawasaki-szindróma elhúzódó, több, mint 5 napig tartó magas lázzal, nyálkahártya-érintettséggel jár, a szemek bepirosodnak, megduzzadnak az ajkak, málnanyelv alakul ki, illetve bepirosodnak a tenyerek, talpak, kiütések jönnek létre a beteg testén. Gyógyítható betegség, de nagyon figyelni kell arra, hogy koszorúér-eltérést okozhat. Ha nincs megfelelően kezelve, 25 százalék esélye van ennek a kialakulására. Emiatt ezeket a betegeket követni kell kardiológiai szempontból, de ha megfelelő diagnózis kap időben, akkor immunglobulin, acetil-szalicilsav-terápiával teljes gyógyulás érhető el.
– Azért nehéz diagnosztizálni, mert sok más betegség okozhat hasonló tüneteket. Vannak azonban inkomplett formák, amelyek során nincs meg minden tünet, ami félrevezető lehet, ezért fontos tisztában lenni ezzel a betegséggel – részletezte a doktornő.
A Gyermekek Gyógyításáért Alapítványról
Az alapítványt dr. Renn Oszkár hozta létre, hogy méltó módon őrizze felesége, dr. Frank Mária emlékét. A 1943-ban született, 1992-ben fiatalon elhunyt orvosnő nemcsak a gyermekgyógyászatban alkotott maradandót: fiatalon a magyar úszósport egyik meghatározó alakja volt. Tagja volt a római (1960) és a tokiói (1964) olimpián szereplő magyar válogatottnak, Universiade-győztesként és tízszeres magyar bajnokként a hazai úszósport történetébe is beírta nevét.
Orvosi pályáját a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerezte meg 1967-ben, majd az egri Markhot Ferenc Kórház gyermekgyógyász főorvosaként dolgozott, szakmai igényességével és emberi tartásával példát mutatva. A róla elnevezett díj ma is a fiatal orvosgenerációt ösztönzi a gyermekek gyógyításában végzett kiemelkedő munkára.
Dr. Erdős-Molnár Fruzsina a Heol.hu kérdésére elmondta, hogy nagyon örül az elismerésének.
– Dr. Frank Mária munkássága mindannyiunk számára példamutató. Ő gyermekgyógyászként mindig a betegágy melletti munkát részesítette előnyben, és nem a tudományos kutatást. Én is így vagyok ezzel, a tudományos munka sokszor háttérbe szorul, időm nagy részében a gyermekek gyógyítására fókuszálok. Nagy megtiszteltetés, hogy az én pályázatomat találták méltónak a díjra – fogalmazott a díjazott.
A díjat Renn Gábor adta át.
