„A gyermekek gyógyítása áll munkám középpontjában” - átadták a Dr. Frank Mária Emlékplakettet

Az idei Dr. Frank Mária emlékplakettet dr. Erdős-Molnár Fruzsina, a Markhot Ferenc Kórház Csecsemő-, Gyermek és Neonatológiai Osztályának csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosa vehette át a Dr. Frank Mária Emlékülésen. A doktornő a neonatológiai képzésben is részt vesz. A rendezvényen először dr. Vargyay Éva főorvos, csecsemő-gyermekgyógyász és neurológus szakorvos, a kuratórium elnöke idézte föl dr. Frank Mária életét, tevékenységét, emlékét.

Dr. Vargyay Éva elmondta, hogy pályaművek alapján választották ki a győztest. A pályaműveket a kuratórium, illetve a kórház tudományos bizottsága nézi át, és ők döntenek arról, hogy a beérkezett munka alkalmas-e az emlékplakett elnyerésére. Évente hirdetik meg a felhívást, ami megjelenik az összes gyermekgyógyászati szaklapban, honlapon. 35 év alatti jelentkezőket várnak a felhívásra, önálló pályamunkával, ami még nyomtatásban nem jelent meg. Az alapítvány fő célja, hogy a fiatal gyermekgyógyászok szakmai munkáját elismerje.

Dr. Erdős-Molnár Fruzsina csecsemő- és gyermekgyógyász Hajdúnánáson született, a Debreceni Egyetemen szerzett diplomát, ahol bekapcsolódott a tudományos diákköri munkába, előadásokat tartott, amelyekkel kongresszusokon szerepelt. Orvostanhallgatókat is oktatott, és hármas szintű mentőtiszti vizsgát is tett. Jelenleg az egri kórház gyermekosztályán dolgozik.

A doktornő pályamunkájának, előadásának címe a „Recidiváló Kawasaki-szindróma: egy eset kapcsán”, amely során egy kisfiú esetén keresztül mutatta be egy Európában ritka betegség lefolyását. A Kawasaki-szindróma a kisfiú esetében a gyógyulás után egy évvel újra előjött. Ez egy olyan immunológiai betegség, amely más betegséggel is összefüggést mutathat.

– Még várjuk, hogy a kisfiú további sorsa hogyan alakul, a munka még nem fejeződött be – mondta.

A Kawasaki-szindróma elhúzódó, több, mint 5 napig tartó magas lázzal, nyálkahártya-érintettséggel jár, a szemek bepirosodnak, megduzzadnak az ajkak, málnanyelv alakul ki, illetve bepirosodnak a tenyerek, talpak, kiütések jönnek létre a beteg testén. Gyógyítható betegség, de nagyon figyelni kell arra, hogy koszorúér-eltérést okozhat. Ha nincs megfelelően kezelve, 25 százalék esélye van ennek a kialakulására. Emiatt ezeket a betegeket követni kell kardiológiai szempontból, de ha megfelelő diagnózis kap időben, akkor immunglobulin, acetil-szalicilsav-terápiával teljes gyógyulás érhető el.