Fűtési szezon

2 órája

A héten már fagy jöhet, ennyien kérték a távfűtés beindítását Hevesben!

Címkék#hideg#időjárás#távfűtés

Közeleg a hideg idő, a hétre fagypont közeli hőmérsékletre is számíthatunk. Utánajártunk, olvasóink bekapcsolták-e már a fűtést, illetve, hogy a távfűtéses lakásokban hányan kérték, hogy fűtsenek már most az otthonaikban.

Elek Andrea

Akár az első hó is felbukkanhat a hegyekben, írtuk meg korábban a várható időjárásról. A szélvédett völgyekben a hajnali hőmérséklet akár fagypont közelébe is süllyedhet, ami kedvezhet az első hó megjelenésének. Megkérdeztük olvasóinkat, hogy bekapcsolták-e már a fűtést otthonukban.

Egyre többen kérik a fűtés beindítását a távfűtéses lakásokban is
Egyre többen kérik a fűtés beindítását a távfűtéses lakásokban is
Forrás: Pesti Tamás/Feol.hu

A kérdésünkre érkezett kommentek között valaki írta, hogy inkább a fűtésért fizet, mint a gyógyszerért, illetve volt, aki úgy fogalmazott, hogy a megfázás miatti gyógyszerek sokkal drágábbak.

Volt, aki azt írta, „Nem akarok még fűteni, ki tudja milyen lesz a tél, nem akarom hogy gyorsan elfogyjon a fa. Most 18 fok van idebent.”. Van, aki csak a fürdőszobában fűt, és olyan is, aki csak a reggeli, esti hidegebb időszakban kapcsolja be.

Mások azt írták, hogy még nyitott ablaknál alszanak, és sokan jelezték, hogy még nem kapcsolták be, vagy csak novemberben terveznek fűteni. Korábbi cikkünkben írtunk arról is, hogy hogyan készüljünk a fűtési időszakra, és miért fontos, hogy tiszta legyen a kémény:

Mi a helyzet a távfűtéses lakásokkal?

Gaál Loránd, az egri EVAT távhő divízióvezetője a Heol.hu kérdésére elmondta, hogy szeptember 15-től van a fűtési időszak, de a igazán a múlt héten kezdték kérni az általuk ellátott társasházak, hogy indítsák el.

29-i kezdettel a társasházak 25 százaléka kérte a fűtést. A nyári karbantartásokat elvégeztük, a rendszerrel minden rendeben van, mindenkinek tudjuk biztosítani az ellátást

– fogalmazott a divízióvezető.

Polonkai Béla, a gyöngyösi Városgondozási Zrt. távfűtési ágazatvezetője szerint a hétvégére még csak egy társasház kérte  fűtés beindítását a több mint 50 általuk ellátott társasház közül

– Hétfőn reggel már a társasházak nagyjából egyharmada jelezte igényét, de most már egyre többen fogják, mivel érkezik  hideg idő – fogalmazott.

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
