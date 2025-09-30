A héten már fagy jöhet, ennyien kérték a távfűtés beindítását Hevesben!

Akár az első hó is felbukkanhat a hegyekben, írtuk meg korábban a várható időjárásról. A szélvédett völgyekben a hajnali hőmérséklet akár fagypont közelébe is süllyedhet, ami kedvezhet az első hó megjelenésének. Megkérdeztük olvasóinkat, hogy bekapcsolták-e már a fűtést otthonukban.

Egyre többen kérik a fűtés beindítását a távfűtéses lakásokban is

Forrás: Pesti Tamás/Feol.hu

A kérdésünkre érkezett kommentek között valaki írta, hogy inkább a fűtésért fizet, mint a gyógyszerért, illetve volt, aki úgy fogalmazott, hogy a megfázás miatti gyógyszerek sokkal drágábbak.