Heves vármegyét érintő bejelentést tett a MÁV, ez rengeteg utast érint
Pótlóbuszozásra kell számítani szeptemberben Heves megyében. A Füzesabony-Debrecen vasútvonalon végeznek javításokat.
Újabb ütemhez érkezett a Füzesabony-Debrecen vonal felújítása, közölte a MÁV Csoport. Az átépítés alatt álló balmazújvárosi állomáson szeptember elsején két vágányon megindulhat a forgalom, valamint befejeződött a folyamatos lezárással járó karbantartás Hortobágy és Ohat-Pusztakócs között is. Szeptember elsejétől a rekonstrukció következő üteméig a Debrecen–Füzesabony közti vonatok esetében csak Látókép és Balmazújváros között lesz pótlóbusz. A betétjáratok, a Debrecen, valamint Balmazújváros, Hortobágy, illetve Tiszafüred közt járó szerelvények helyett a vonatpótló buszok hosszabb, eltérő viszonylaton közlekednek.
A Heves megyei pótlóbuszok a vasútállomások helyett a buszállomásokon és a faluközpontokon veszik föl és teszik le az utasokat. A Füzesabonyból induló járatok többnyire az eredeti menetrend szerint közlekednek, de az utolsó 20 perccel korábban indul. A Debrecen felől érkező vonatok 1-5 perccel korábban indulhatnak a Heves vármegyei településekre.
A vasútvonalon szeptember második felében éjszakánként további változásokra kell számítani. Szeptember 15-én estétől 19-én hajnalig Füzesabony és Poroszló, 19-én estétől 23-án hajnalig Poroszló és Tiszafüred között éjjelente nagygépes vágányszabályozást is végeznek, ehhez igazodva több Füzesabony–Egyek közötti vonat helyett is pótlóbusszal utazhatnak.
A MÁV ígérete szerint az eddigi beruházások miatt 2026-tól akár 15 perccel is csökkenhet a vonatok menetideje a Debrecen–Balmazújváros–Tiszafüred szakaszon. A jelenlegi 75-80 százalék körüli menetrendszerűséget szeretnék 90 százalék fölé javítani. Arról is beszámoltak, hogy eredetileg már június 14-től megindulhatott volna a forgalom a balmazújvárosi vágányokon, de szennyezett talajt kellett cserélni.