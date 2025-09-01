Heves vármegyét érintő bejelentést tett a MÁV, ez rengeteg utast érint

Újabb ütemhez érkezett a Füzesabony-Debrecen vonal felújítása, közölte a MÁV Csoport. Az átépítés alatt álló balmazújvárosi állomáson szeptember elsején két vágányon megindulhat a forgalom, valamint befejeződött a folyamatos lezárással járó karbantartás Hortobágy és Ohat-Pusztakócs között is. Szeptember elsejétől a rekonstrukció következő üteméig a Debrecen–Füzesabony közti vonatok esetében csak Látókép és Balmazújváros között lesz pótlóbusz. A betétjáratok, a Debrecen, valamint Balmazújváros, Hortobágy, illetve Tiszafüred közt járó szerelvények helyett a vonatpótló buszok hosszabb, eltérő viszonylaton közlekednek.

A poroszlói vasútállomás helyett néhány napig az autóbusz megállóhelyről lesz járat a Füzesabony-Debrecen vonalon

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

A Heves megyei pótlóbuszok a vasútállomások helyett a buszállomásokon és a faluközpontokon veszik föl és teszik le az utasokat. A Füzesabonyból induló járatok többnyire az eredeti menetrend szerint közlekednek, de az utolsó 20 perccel korábban indul. A Debrecen felől érkező vonatok 1-5 perccel korábban indulhatnak a Heves vármegyei településekre.