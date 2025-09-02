Új néven várja a kirándulókat a népszerű mátrai kilátó

Thuróczy Lajos nevét viseli ezentúl a Galya-kilátó. A sport- és túravezető születésének 100. évfordulóján, augusztus 28-án egykori turistatársai, családtagjai és az Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) képviselőinek jelenlétében megemlékezést tartottak a rákospalotai köztemetőben lévő sírjánál, majd a Lokálpatrióták a XV. kerületét Egyesület kezdeményezésére felavatták az emléktábláját a Magyarok Nagyasszonya templomnál. Augusztus 30-án Galyatetőn folytatódott a centenáriumi ünnepség-sorozat: egy rövid közös túra után átkeresztelték a turistatérképeken eddig Galya-kilátó néven szereplő tornyot, számolt be honlapján az MTSZ. Ennek alkalmából az MTSZ részéről az elnökség egyik tagja, Tömördy Szabolcs, a tulajdonos Egererdő Zrt. vezérigazgatója, Dobre-Kecsmár Csaba, a család képviseletében pedig Wolf Richárd idézte fel Thuróczy Lajos tevékenységét és emlékezetét, majd Dobák Gábor plébániai kormányzó megáldotta a kilátót.

A Galyatetőn magasodó kilátó Thuróczy Lajos nevét viseli ezentúl

Forrás: Magyar Természetjáró Szövetség

A Galyatetőről pazar panoráma nyílik

A Galyatető tömbjének legmagasabb pontján még 1934-ben, egy korábbi fatorony helyére épült meg az a 17 méteres kilátó, amit 2015-re, a Magyar Természetjáró Szövetség konzorciumvezetésével, az Egererdő Zrt. beruházásában felújítottak, és 13 méterrel megmagasítottak. A kilátóból megtekinthető a Mátra, a Karancstól a Bükk-fennsíkig húzódó felszínformák, feltűnnek a szlovákiai hegyek, tiszta időben még a Magas-Tátra is. A létesítmény korábban viselte a Péter-hegyese kilátó nevet is.