„Meg foglak ölni” – nagyon csúnyán eldurvult a helyzet egy egri focimeccsen

Garázdaság miatt emeltek vádat egy férfi ellen 2024 tavaszán, aki a felnőtt kispályás bajnokság egyik egri mérkőzésén vett részt játékosként. A vádlott sportszerűtlenül viselkedett, ezért először figyelmeztetésben részesült. A pálya elhagyása során egy férfit kétszer mellkason ütött. Ezt követően a vádlottat a játékból kiállították, és miközben lement a pályáról, odament ismét a sértetthez és kétszer ököllel az arcába ütött – árulta el portálunknak Dr. Kenézi Diána, a Egri Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivője.

A vádlott azért, hogy az általa többször is megütött, zúzódásos sérüléseket szenvedett sértett ne kezdeményezzen hatósági eljárást, azt kiabálta neki, hogy amennyiben ki meri hívni a rendőrséget, akkor meg fogja ölni. A cselekmény alkalmas volt arra, hogy a mérkőzés nézőiben megbotránkozást és riadalmat keltsen - részletezik.

Az Egri Járási Ügyészség nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat az agresszív játékossal szemben. A vádhatóság vádiratában felfüggesztett szabadságvesztés és pénzbüntetés kiszabására tett indítványt - fogalmaznak.