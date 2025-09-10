szeptember 10., szerda

Bűncselekmény

„Meg foglak ölni” – nagyon csúnyán eldurvult a helyzet egy egri focimeccsen

Címkék#garázdaság#Egri Járási Ügyészség#focimeccs

Egy egri focimeccsen tört ki a balhé, miután egy játékos többször is megütötte ellenfelét. A férfi ellen garázdaság miatt emeltek vádat.

Garázdaság miatt emeltek vádat egy férfi ellen 2024 tavaszán, aki a felnőtt kispályás bajnokság egyik egri mérkőzésén vett részt játékosként. A vádlott sportszerűtlenül viselkedett, ezért először figyelmeztetésben részesült. A pálya elhagyása során egy férfit kétszer mellkason ütött. Ezt követően a vádlottat a játékból kiállították, és miközben lement a pályáról, odament ismét a sértetthez és kétszer ököllel az arcába ütött – árulta el portálunknak Dr. Kenézi Diána, a Egri Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivője.

Forrás: Google Maps

Garázdaság miatt áll bíróság elé egy focimeccsen verekedő egri játékos

A vádlott azért, hogy az általa többször is megütött, zúzódásos sérüléseket szenvedett sértett ne kezdeményezzen hatósági eljárást, azt kiabálta neki, hogy amennyiben ki meri hívni a rendőrséget, akkor meg fogja ölni. A cselekmény alkalmas volt arra, hogy a mérkőzés nézőiben megbotránkozást és riadalmat keltsen - részletezik.

Az Egri Járási Ügyészség nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat az agresszív játékossal szemben. A vádhatóság vádiratában felfüggesztett szabadságvesztés és pénzbüntetés kiszabására tett indítványt - fogalmaznak.

 A Büntető Törvénykönyv rendelkezése szerint, aki olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, garázdaság bűncselekményét követi el. Súlyosabban minősül az elkövető cselekménye, ha azt nyilvános rendezvényen követi el.

 

 

