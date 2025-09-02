36 perce
A Gárdonyi Géza Színház igazgatói posztjára négy pályázat érkezett
Négyen pályáztak az egri színház vezetésére. A Gárdonyi Géza Színház igazgatói poszt sorsa ősszel dől el.
A Gárdonyi Géza Színház igazgatói posztjára kiírt pályázat beadási határideje 2025. augusztus 29-én lezárult - olvasható az egri Polgármesteri Hivatal közleményében.
A határidőig négy pályázat érkezett:
- Nagy András, a Gárdonyi Géza Színház színművésze,
- Nagy Lóránt, a Budapesti Operettszínház színművésze
- Simon Lajos, menedzser, a Zenthe Ferenc Színház korábbi igazgatója
- Szarvas József, a Nemzeti Színház színművésze
A pályázatokat a szakmai bizottság szeptemberben bírálja el, a közgyűlés döntése várhatóan októberben kerül napirendre. Az új igazgatói ciklus 2026. február 1-jén kezdődik - fogalmaznak.
Korábban megírtuk, hogy Szarvas József színművész Szabó Sebestyén Lászlóval közösen pályázza meg az egri Gárdonyi Géza Színház direktori székét, az utóbbi lenne az igazgató mellett a művészeti vezető.
