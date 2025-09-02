szeptember 2., kedd

A Gárdonyi Géza Színház igazgatói posztjára négy pályázat érkezett

Négyen pályáztak az egri színház vezetésére. A Gárdonyi Géza Színház igazgatói poszt sorsa ősszel dől el.

A Gárdonyi Géza Színház igazgatói posztjára kiírt pályázat beadási határideje 2025. augusztus 29-én lezárult - olvasható az egri Polgármesteri Hivatal közleményében.

A Gárdonyi Géza Színház igazgatói poszt sorsa ősszel dőlhet el
A határidőig négy pályázat érkezett:

  • Nagy András, a Gárdonyi Géza Színház színművésze,
  • Nagy Lóránt, a Budapesti Operettszínház színművésze
  • Simon Lajos, menedzser, a Zenthe Ferenc Színház korábbi igazgatója
  • Szarvas József, a Nemzeti Színház színművésze

A pályázatokat a szakmai bizottság szeptemberben bírálja el, a közgyűlés döntése várhatóan októberben kerül napirendre. Az új igazgatói ciklus 2026. február 1-jén kezdődik - fogalmaznak.

Korábban megírtuk, hogy Szarvas József színművész Szabó Sebestyén Lászlóval közösen pályázza meg az egri Gárdonyi Géza Színház direktori székét, az utóbbi lenne az igazgató mellett a művészeti vezető.

 

 

