A Gárdonyi Géza Színház igazgatói posztjára négy pályázat érkezett

A Gárdonyi Géza Színház igazgatói posztjára kiírt pályázat beadási határideje 2025. augusztus 29-én lezárult - olvasható az egri Polgármesteri Hivatal közleményében.

A Gárdonyi Géza Színház igazgatói poszt sorsa ősszel dőlhet el

Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

A határidőig négy pályázat érkezett:

Nagy András, a Gárdonyi Géza Színház színművésze,

Nagy Lóránt, a Budapesti Operettszínház színművésze

Simon Lajos, menedzser, a Zenthe Ferenc Színház korábbi igazgatója

Szarvas József, a Nemzeti Színház színművésze

A pályázatokat a szakmai bizottság szeptemberben bírálja el, a közgyűlés döntése várhatóan októberben kerül napirendre. Az új igazgatói ciklus 2026. február 1-jén kezdődik - fogalmaznak.

Korábban megírtuk, hogy Szarvas József színművész Szabó Sebestyén Lászlóval közösen pályázza meg az egri Gárdonyi Géza Színház direktori székét, az utóbbi lenne az igazgató mellett a művészeti vezető.