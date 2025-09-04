szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Májusi bér szeptemberben

5 perce

Fizetett is meg nem is a tulajdonos - folytatódik a kirúgott mátraalji dolgozók harca

Címkék#ÉTMOSZ#Munkástanácsok Országos Szövetség#elbocsátott dolgozó#GG Space Kft#munkabér

A 165 kirúgott gyöngyösi és gyöngyöstarjáni dolgozó végre megkapta a májusi munkabérét. A GG Space Kft. ugyanakkor a júniusi bérrel, és egyéb járandóságokkal még mindig tartozik egykori munkavállalóinak.

Szabó István

Szeptember 4-én a GG Space Kft kifizette a munkavállalók elmaradt májusi munkabérét, tájékoztatott közleményében az Életre Tervezett Munkavállalók Országos Szakszervezete (ÉTMOSZ) és a Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ).

A GG Space Kft jogsértő módon elbocsátott dolgozó szeptemberben végre megkapták a májusi munkabérüket
A GG Space Kft jogsértő módon elbocsátott dolgozó szeptemberben végre megkapták a májusi munkabérüket
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

Már többször beszámoltunk arról, hogy Giovenzana International BV cég GG Space Kft-je a gyöngyösi és gyöngyöstarjáni telephelyének valamennyi dolgozóját elbocsátotta június 30-án. A kirúgott 165 munkavállaló  június 17-én mindössze egy messenger-üzenetben kapott hírt az elbocsátásukról. Sem a májusi, sem a júniusi bérüket, sem egyéb, jogos járandóságaikat nem kapták meg a dolgozók. Azt biztosan tudni, hogy a cég olasz tulajdonosai, Massimo Giovenzana és Paolo Cavadini áfacsalást követtek el, ügyükben az illetékes olasz bíróságon már ítélet is született, ami 1 év 11 hónap felfüggesztett börtönbüntetés, és 5 millió euró értékben vagyonelkobzás. A dolgozók időközben postán megkapták a kilépési papírokat, de azok több ponton is sértik  a munkavállalók jogait. A dolgozókat képviselő dr. Szabó Imre Szilárd ügyvéd, munkajogász, a Munkástanácsok Országos Szövetsége alelnöke korábban botránynak nevezte a történteket, és a munkavállalók érdekében tett jogi lépések sorában megemlítette, hogy több beadványt intéztek az egri és a budapesti törvényszékhez, és stratégiai munkaügyi pereket is indítottak. 

A GG Space a májusi munkabért kifizette, a júniusit még nem

Az ÉTMOSZ és a MOSZ közös, csütörtöki közleményében ez áll:

"Felhívjuk a figyelmet, hogy a júniusi munkabérek továbbra is esedékesek, és elvárjuk a jogellenes felmondások jogkövetkezményeinek maradéktalan érvényesítését, így az esetleges végkielégítések és felmondási időre járó távolléti díjak haladéktalan kifizetését. A májusi bér kifizetése szakszervezetünk következetes fellépéseinek eredménye. Megkaptuk a Heves Vármegyei Kormányhivatal foglalkoztatás-felügyeleti hatósága határozatát is. Ennek keretében elértük azt is, hogy a várandós munkavállalók részére a munkáltató kötelezettségszegő mulasztását követően a táppénzellátások visszamenőlegesen is rendezésre kerüljenek. Egyúttal tájékoztatjuk a munkavállalókat, hogy a megindult perek és egyéb eljárások folyamatban vannak. Várhatóan 2025. szeptember közepén megjelenik az állami támogatási pályázat is, amely átmeneti pénzügyi segítséget nyújt az érintetteknek. A folyamat végén minden fillért kamatostul kell, hogy kifizessenek!"

A kormányhivatal eljárási bírságot szabott ki a volt munkáltatóra

A szakszervezet közzétette, hogy néhány nappal ezelőtt tájékoztatást kaptak Szabó Imre Szilárd jogi képviselő útján, a Heves Vármegyei Kormányhivataltól:

– A hatóságunkhoz 2025. július 3-án érkezett közérdekű bejelentése alapján vizsgálat került lefolytatásra a GG Space Kft-vel szemben. Az ellenőrzés lezárult, a hatóságunk a szükséges intézkedéseket megtette, a bejelentésében előadott jogsértés megállapításra került, melyről határozat került kiadmányozásra. A munkáltató a 2025. év május és június havi munkabérek kifizetésének nem tett eleget sem határidőben, sem azon túl. A további jogsértések – szabadság elrendelése, állásidő alkalmazása – megállapíthatósága érdekében hatóságom a munkáltatót több esetben iratok becsatolására hívta fel, melyet első esetben részben teljesített, de az ezt követő felhívásra nem reagált, ezért az ügy teljes körű kivizsgálását érdemben nem tudtuk lefolytatni, ezért a munkáltató felé eljárási bírság kiszabásával éltünk – áll a kormányhivatal tájékoztatójában.

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu