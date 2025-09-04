44 perce
Fizetett is meg nem is a tulajdonos - folytatódik a kirúgott mátraalji dolgozók harca
A 165 kirúgott gyöngyösi és gyöngyöstarjáni dolgozó végre megkapta a májusi munkabérét. A GG Space Kft. ugyanakkor a júniusi bérrel, és egyéb járandóságokkal még mindig tartozik egykori munkavállalóinak.
Szeptember 4-én a GG Space Kft kifizette a munkavállalók elmaradt májusi munkabérét, tájékoztatott közleményében az Életre Tervezett Munkavállalók Országos Szakszervezete (ÉTMOSZ) és a Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ).
Már többször beszámoltunk arról, hogy Giovenzana International BV cég GG Space Kft-je a gyöngyösi és gyöngyöstarjáni telephelyének valamennyi dolgozóját elbocsátotta június 30-án. A kirúgott 165 munkavállaló június 17-én mindössze egy messenger-üzenetben kapott hírt az elbocsátásukról. Sem a májusi, sem a júniusi bérüket, sem egyéb, jogos járandóságaikat nem kapták meg a dolgozók. Azt biztosan tudni, hogy a cég olasz tulajdonosai, Massimo Giovenzana és Paolo Cavadini áfacsalást követtek el, ügyükben az illetékes olasz bíróságon már ítélet is született, ami 1 év 11 hónap felfüggesztett börtönbüntetés, és 5 millió euró értékben vagyonelkobzás. A dolgozók időközben postán megkapták a kilépési papírokat, de azok több ponton is sértik a munkavállalók jogait. A dolgozókat képviselő dr. Szabó Imre Szilárd ügyvéd, munkajogász, a Munkástanácsok Országos Szövetsége alelnöke korábban botránynak nevezte a történteket, és a munkavállalók érdekében tett jogi lépések sorában megemlítette, hogy több beadványt intéztek az egri és a budapesti törvényszékhez, és stratégiai munkaügyi pereket is indítottak.
A GG Space a májusi munkabért kifizette, a júniusit még nem
Az ÉTMOSZ és a MOSZ közös, csütörtöki közleményében ez áll:
"Felhívjuk a figyelmet, hogy a júniusi munkabérek továbbra is esedékesek, és elvárjuk a jogellenes felmondások jogkövetkezményeinek maradéktalan érvényesítését, így az esetleges végkielégítések és felmondási időre járó távolléti díjak haladéktalan kifizetését. A májusi bér kifizetése szakszervezetünk következetes fellépéseinek eredménye. Megkaptuk a Heves Vármegyei Kormányhivatal foglalkoztatás-felügyeleti hatósága határozatát is. Ennek keretében elértük azt is, hogy a várandós munkavállalók részére a munkáltató kötelezettségszegő mulasztását követően a táppénzellátások visszamenőlegesen is rendezésre kerüljenek. Egyúttal tájékoztatjuk a munkavállalókat, hogy a megindult perek és egyéb eljárások folyamatban vannak. Várhatóan 2025. szeptember közepén megjelenik az állami támogatási pályázat is, amely átmeneti pénzügyi segítséget nyújt az érintetteknek. A folyamat végén minden fillért kamatostul kell, hogy kifizessenek!"
A kormányhivatal eljárási bírságot szabott ki a volt munkáltatóra
A szakszervezet közzétette, hogy néhány nappal ezelőtt tájékoztatást kaptak Szabó Imre Szilárd jogi képviselő útján, a Heves Vármegyei Kormányhivataltól:
– A hatóságunkhoz 2025. július 3-án érkezett közérdekű bejelentése alapján vizsgálat került lefolytatásra a GG Space Kft-vel szemben. Az ellenőrzés lezárult, a hatóságunk a szükséges intézkedéseket megtette, a bejelentésében előadott jogsértés megállapításra került, melyről határozat került kiadmányozásra. A munkáltató a 2025. év május és június havi munkabérek kifizetésének nem tett eleget sem határidőben, sem azon túl. A további jogsértések – szabadság elrendelése, állásidő alkalmazása – megállapíthatósága érdekében hatóságom a munkáltatót több esetben iratok becsatolására hívta fel, melyet első esetben részben teljesített, de az ezt követő felhívásra nem reagált, ezért az ügy teljes körű kivizsgálását érdemben nem tudtuk lefolytatni, ezért a munkáltató felé eljárási bírság kiszabásával éltünk – áll a kormányhivatal tájékoztatójában.
