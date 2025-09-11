Nem viheted csak úgy haza az erdőből, de még rosszabb, ha el is adod

Szeptemberben zajlik a gímszarvasok násza, ami sokakat vonz az erdőkbe, hogy hallgassák őket, esetleg fotózzanak. A szarvasbőgés idején különösen fontos, hogy ne zavarjuk a vadat. Az erdőben talált hullajtott agancs gyűjtése egész évben engedélyköteles tevékenység, jogosulatlanul elvinni tilos és bírságot vonhat maga után.

A gímszarvasok elhullajtott agancsának gyűjtése illegális

Forrás: Cseh Gábor/Vaol.hu

Megkérdeztük Kovács István Jánost, az Országos Vadászkamara Heves vármegyei Területi Szervezetének titkárát az agancsok gyűjtéséről, aki elmondta, hogy az agancs hullatása februárban kezdődik, most az a fontos a bikák számára, hogy minél erősebb és szebb agancsuk legyen.

–Az agancs a vadászatra jogosultak tulajdona, bárki más akkor gyűjtheti, ha engedélyt kér és kap rá. Ha valaki engedély nélkül gyűjti, az lopást követ el, aki pedig el is adja, az orgazdaságot

– jelentette ki Kovács István János.