2 órája
Nem viheted csak úgy haza az erdőből, de még rosszabb, ha el is adod
A szarvasbőgés idején sokan járják az erdőt egy jó fotó reményében, vagy csak hallgatni az állatokat. Vannak, akik ilyenkor felszedik az elhullott agancsokat, de a gímszarvasok agancsának gyűjtése illegális.
Szeptemberben zajlik a gímszarvasok násza, ami sokakat vonz az erdőkbe, hogy hallgassák őket, esetleg fotózzanak. A szarvasbőgés idején különösen fontos, hogy ne zavarjuk a vadat. Az erdőben talált hullajtott agancs gyűjtése egész évben engedélyköteles tevékenység, jogosulatlanul elvinni tilos és bírságot vonhat maga után.
Megkérdeztük Kovács István Jánost, az Országos Vadászkamara Heves vármegyei Területi Szervezetének titkárát az agancsok gyűjtéséről, aki elmondta, hogy az agancs hullatása februárban kezdődik, most az a fontos a bikák számára, hogy minél erősebb és szebb agancsuk legyen.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
–Az agancs a vadászatra jogosultak tulajdona, bárki más akkor gyűjtheti, ha engedélyt kér és kap rá. Ha valaki engedély nélkül gyűjti, az lopást követ el, aki pedig el is adja, az orgazdaságot
– jelentette ki Kovács István János.
Agancshullajtási időszak van, tobzódnak az illegális gyűjtők is az erdőkben
Mit tudnak meg a gímszarvasok elhullott agancsából?
A szakember elmondta, hogy ha sikerül az agancsokat évről évre összegyűjteni, akkor azok alapján következtetni tudnak az agancsfejlődésre nemcsak populációs szinten, de egyes bikák esetében is. A kulminációs, azaz golyóérett kor elérése előtt évről évre fejlődik az agancs, ez 10-12 évet is felölelhet.
– Ereje teljében a gímszarvas bika minden évben nagyobb agancsot rak. Ez után egyre kisebb lesz az agancs, a súlypontja egyre lejjebb lesz, vastagodik a szára
– magyarázta a szakember.
Kifejtette, hogy minden bika egy rá jellemző fajtájú agancsot épít. Az ágak száma 6-7 év után már nem növekszik, hanem erősebb lesz az agancs. Elmondta azt is, hogy trófeaszemléken ki szokták tenni azokat az agancsokat egymás mellé, amelyek egy konkrét bikától származnak, és ebből évről évre szépen látszik a gímszarvas fejlődése. Olyan esetekben, amikor az agancssorozat hiányos, a gyűjtők nyomoznak a hiányzó agancsok után.
Kovács István János elmondta, hogy a hullott agancs vadgazdálkodási értéke 10 ezer forint kilogrammonként, azaz ha valaki illegálisan eltesz egy 5,5 kilogrammos agancsot, akkor 55 ezer forintot kell megtérítenie.
Új üzlet nyílt az Agria Parkban, ilyen kínálatot eddig nem látott a város
Milyen elvetemült képes erre? Szörnyű, mi történt az egri bazilikánál, az önkormányzatnál most telt be a pohár
Fékolaj helyett étolaj - a káli autószerelő a röhejestől az életveszélyesig sokféle sufnituningot látott már