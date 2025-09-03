1 órája
Számtalan élmény és rengeteg hallgató az egri egyetem Gólyatáborában – titokzatos részletek derültek ki a 2025-ös Gólyabálról!
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gólyái idén is felejthetetlen élményekkel gazdagodtak. A Gólyatábor kiváló alkalom volt az ismerkedésre és az új közösségbe való beilleszkedésre.
Idén is hatalmas sikerrel zajlott le az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata által szervezett Gólyatábor, amelynek augusztus 25. és 28. között Tiszafüred adott otthont. A rendezvényen rekordszámú, közel 400 elsőéves hallgató vett részt, akik az ország különböző részeiről érkeztek- olvasható a Líceumi Paletta honlapján.
Gólyatáborral indult az Eszterházy családhoz való beilleszkedés
A rendezvény legfőbb célja idén is az volt, hogy elősegítse az elsőéves hallgatók beilleszkedését az Eszterházy család közösségébe. A szervezők kiemelten fontosnak tartották, hogy olyan támogató közeg jöjjön létre, ahol mindenki könnyedén megtalálhatja szaktársait, és lehetőség nyílik új barátságok kialakítására is - írják.
A gólyák az első napjukat csapatokba szerveződve kezdték meg a Színek háborúja nevű vetélkedőn. A program 12 állomásból állt, ahol ügyességi, szórakoztató, táncos, éneklős és csapatépítő feladatok várták őket, valamint a szüleiket is. A tábor két kiemelt szponzora – a Nissin Foods és a HÖOK – szintén jelen volt az eseményen. Újdonságként ebben az évben a csapatok alliteráló neveket kaptak, mint például a Smaragd Sünök vagy a Lila Lajhárok. Az estét a nap során megtanult flashmob-verseny zárta, ahol a fődíj egy Pinata volt – a tábor egyik ikonikus figurája. A szoros versenyt végül a Kék Kecskék csapata nyerte meg - részletezik.
„Mindentől félek, de már most imádom” – elkezdődött az EKKE gólyatábora
Izgalmasan telt a második és a harmadik nap
A második napon a vetélkedőt az információszerzés váltotta fel: délelőtt az egyetem vezetősége mutatkozott be, akiket a gólyák személyesen is megismerhettek. Ezt követően a tapasztaltabb, felsőbb éves „rókák” válaszoltak a kérdéseikre. Ezen a programon ismertették a gólyáknak készült Start kurzust is, amely során a hallgatók megismerhetik az egyetemi élet legfontosabb alapjait. Délután az egyetemi szervezetekkel ismerkedhettek meg, valamint különféle információs blokkok keretében kaptak tájékoztatást a Neptun rendszer használatáról, a tantárgyfelvétel menetéről, az ösztöndíjakról és a kollégiumi tanácsadásról - fogalmaznak.
A harmadik napon tovább folytatódtak a közösségi élmények: a gólyák különféle sportvetélkedőkön mérhették össze tudásukat, többek között fociban, röplabdában, élő csocsóban és a mátrix pályán. Reggel csapataikkal mérkőztek meg a gólyák, majd délután a hagyományos róka–gólya mérkőzéseken vettek részt kenuversenyen, röplabda- és focimeccsen, ahol végül a róka csapat győzedelmeskedett. Emellett fakultatív sportprogramok is várták a résztvevőket: jógázhattak, társas táncolhattak, vagy kipróbálhatták a kendót. A sport iránt kevésbé érdeklődők sem unatkoztak, hiszen kreatív foglalkozásokon – például táska- és legyezőfestésen – is részt vehettek - írják.
Tematikus bulik és jótékonyság
Az estéket tematikus bulik tették még színesebbé, mint például a Latin Est, a Mamma Mia, az UV Party, valamint a Gólyaavató, ahol a friss hallgatók megható közös énekléssel idézték fel az elmúlt napok emlékeit, és hivatalosan is gólyává váltak. A tábor szervezői idén is kiemelten fontosnak tartották a jótékonysági gyűjtést és a környezettudatosságot. A gólyák iskolaszereket hozhattak, és a Hallgatói Önkormányzat a gyűjtőpontokon leadott palackok árából további tanszereket vásárol, amelyeket egy egri szervezet számára ajánlanak fel - részletezik.
Íme a Gólyabál hivatalos időpontja és tematikája
A záróesten leleplezték a Gólyabál pontos időpontját és tematikáját: a rendezvényre 2025. október 7-én kerül sor, ahol a 20-as évek Amerikájának pezsgő, csillogó hangulatát idézik meg egy Nagy Gatsby stílusú álarcosbál keretében, a Broadway Monkeyban. A három nap során 12 csapat mérte össze erejét, róka szüleik vezetésével, ám az értékes nyereményeknél jóval többet kaptak: egy második családot, amely végigkíséri egyetemi éveiket, és mellettük áll mind a nehézségekben, mind a sikerekben - fogalmaznak.
