Számtalan élmény és rengeteg hallgató az egri egyetem Gólyatáborában – titokzatos részletek derültek ki a 2025-ös Gólyabálról!

Idén is hatalmas sikerrel zajlott le az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata által szervezett Gólyatábor, amelynek augusztus 25. és 28. között Tiszafüred adott otthont. A rendezvényen rekordszámú, közel 400 elsőéves hallgató vett részt, akik az ország különböző részeiről érkeztek- olvasható a Líceumi Paletta honlapján.

Fergeteges volt a hangulat az egri egyetem Gólyatáborában

Forrás: Líceumi Paletta

Gólyatáborral indult az Eszterházy családhoz való beilleszkedés

A rendezvény legfőbb célja idén is az volt, hogy elősegítse az elsőéves hallgatók beilleszkedését az Eszterházy család közösségébe. A szervezők kiemelten fontosnak tartották, hogy olyan támogató közeg jöjjön létre, ahol mindenki könnyedén megtalálhatja szaktársait, és lehetőség nyílik új barátságok kialakítására is - írják.

A gólyák az első napjukat csapatokba szerveződve kezdték meg a Színek háborúja nevű vetélkedőn. A program 12 állomásból állt, ahol ügyességi, szórakoztató, táncos, éneklős és csapatépítő feladatok várták őket, valamint a szüleiket is. A tábor két kiemelt szponzora – a Nissin Foods és a HÖOK – szintén jelen volt az eseményen. Újdonságként ebben az évben a csapatok alliteráló neveket kaptak, mint például a Smaragd Sünök vagy a Lila Lajhárok. Az estét a nap során megtanult flashmob-verseny zárta, ahol a fődíj egy Pinata volt – a tábor egyik ikonikus figurája. A szoros versenyt végül a Kék Kecskék csapata nyerte meg - részletezik.

Az első estét flashmob-verseny zárta, melyet végül a Kék Kecskék csapata nyert meg

Forrás: Líceumi Paletta

