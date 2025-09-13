1 órája
Megütheted a bokádat, ha nem figyelsz ezekre a szabályokra!
Ősszel sokan indulnak az erdőbe, hogy hazavigyék a természet kincseit. A gomba, csipkebogyó, bodza vagy kamilla begyűjtése örömet okoz, de az értékesítésük már adózási és szabályozási kérdéseket is felvet.
Ősszel sokan kosárral indulnak az erdőbe, hogy hazavigyék a természet kincseit: ilyen az illatos gomba, csipkebogyó, bodza, kamilla vagy akár éti csiga. A legtöbben csak a serpenyőre gondolnak, nem a paragrafusokra. Pedig a vadon gyűjthető termékek adózása és forgalmazása több ponton is rejthet buktatókat. A hóvége.hu utánajárt, mi számít vadon gyűjthetőnek, mikor kell adót fizetni, és miért nem mindegy, hogy felvásárlónak adjuk el a zsákmányt, vagy mi magunk árusítjuk.
Mit nevez a törvény „vadon gyűjthetőnek”?
Az szja-törvény külön kategóriába sorolja a gyógy- és fűszernövényeket, a vadon termő gyümölcsöket, a gombát és az éti csigát. Kedvező adószabály vonatkozik rájuk, de csak akkor, ha nem vagy őstermelő vagy vállalkozó, és felvásárlónak adod el a terméket.
Ilyenkor a bevétel 25 százaléka számít jövedelemnek, a felvásárló 15 százalék szja-t von le, és vételi jegyet állít ki. Onnantól az adóügyek az ő felelőssége, neked nincs további bevallási kötelezettséged, és a bevétel nem számít bele a 600 ezer forintos ingóértékesítési határba.
Ha bizonylat nélkül adod el a gombát, kiesel a kedvezményből, és vagy őstermelőként, vagy vállalkozóként kell adóznod, vagy a normál szja-szabályok szerint.
A 2 kilós szabály
Állami erdőben naponta és személyenként legfeljebb 2 kilogramm gomba, 2 kilogramm vadgyümölcs és 2 kilogramm gyógynövény gyűjthető, kizárólag saját felhasználásra. Ez nem piaci kvóta.
Üzleti célú gyűjtéshez engedély és a terület kezelőjének hozzájárulása szükséges. Védett fajok esetén külön engedély kell, védett területeken pedig szigorúbb szabályok élnek. Megszegésük bírságot vonhat maga után, az adózástól függetlenül.
Gomba: Csak szakellenőri igazolással lehet piacra vinni
A gomba forgalomba hozatala csak gombaszakellenőri igazolással engedélyezett. Vásáron vagy piacon is csak ott árusítható, ahol az ellenőrzés szervezett és igazolható. Ez minden értékesítési formára érvényes, tehát őstermelőként vagy felvásárlón keresztül is kötelező.
Mikor van adó, mikor nincs?
- Nincs adó, ha saját fogyasztásra gyűjtünk, vagy ajándékba adjuk.
- Van adó, ha felvásárlónak adjuk el: a bevétel 25 százaléka számít jövedelemnek, 15 százalékot vonnak le, és a vételi jegy bizonyítja, hogy a közteher rendezett.
- Ha nem felvásárlónak adjuk el, nincs automatikus kedvezmény: rendszeres eladásnál őstermelői igazolvány vagy vállalkozói forma kell, alkalmi eladásnál a normál szja-szabályok érvényesek.
Három tipikus hiba, amiért bírság járhat
- A 2 kilós szabály félreértése
Sokan azt hiszik, hogy napi 2 kiló alatt bármit eladhatnak. Valójában ez a mennyiség csak személyes szükségletre gyűjthető. Piacra vinni tilos, megszegése bírságot vonhat maga után.
- Vételi jegy nélküli értékesítés
Ha „csak egyszer adod el” és nincs számla vagy jegy, kiesel a kedvezményből. Ilyenkor vagy őstermelőként, vagy a normál szja-szabályok szerint kell adóznod, különben szabálytalanságot állapíthat meg a NAV.
- Szakellenőri igazolás nélküli gombaárusítás
A gombát csak szakellenőri bevizsgálással lehet árusítani. Ez nem puszta adminisztráció: az élet- és étkezésbiztonság alapkövetelménye. Igazolás nélkül árusítani jogsértő, bírságot vonhat maga után.
Az őszi erdő kincsei bőkezűek, de aki eladásra szánja a kosarába kerülő gombát vagy más vadon gyűjthető terméket, annak tisztában kell lennie a szabályokkal. A legbiztonságosabb: felvásárlónak adni el, vételi jeggyel és szakellenőri igazolással.
Így nemcsak a serpenyőben lesz jóízű a gomba, hanem a paragrafusok között is tisztán járunk.
Van-e már mit szedni?
Ahogy korábban írtunk róla, a nyári gombaszezon elmaradt. Dredor Dominik, gyöngyösi gombavizsgáló érdeklődésünkre akkor elmondta, ha megérkezik a megfelelő csapadék mennyisége elosztva, s nem is folyik el, akkor szedhetünk még ősszel gombát. A napokban érkezett csapadék, így megkérdeztük, él-e még a remény, hogy lesz gombaszezon.
– Hiú ábrándokat nem ébresztenék, a beindulást még nem tapasztaltam. De a tavalyi év tapasztalatai azt mutatták, szeptember végén lehet az erdőket már járni, október volt a főszezon, ekkor már a piacokon is megjelent a gomba, november elején pedig megjelentek a hidegtűrő fajták is. Így valóban, a remény még él, bízzunk egy jó szezonban – emelte ki.
