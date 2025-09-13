Megütheted a bokádat, ha nem figyelsz ezekre a szabályokra!

Ősszel sokan kosárral indulnak az erdőbe, hogy hazavigyék a természet kincseit: ilyen az illatos gomba, csipkebogyó, bodza, kamilla vagy akár éti csiga. A legtöbben csak a serpenyőre gondolnak, nem a paragrafusokra. Pedig a vadon gyűjthető termékek adózása és forgalmazása több ponton is rejthet buktatókat. A hóvége.hu utánajárt, mi számít vadon gyűjthetőnek, mikor kell adót fizetni, és miért nem mindegy, hogy felvásárlónak adjuk el a zsákmányt, vagy mi magunk árusítjuk.

Az erdőben szedett gombákat mindenképpen vizsgáltassuk meg gombaszakértővel, de figyeljünk az eladási szabályokra is

Mit nevez a törvény „vadon gyűjthetőnek”?

Az szja-törvény külön kategóriába sorolja a gyógy- és fűszernövényeket, a vadon termő gyümölcsöket, a gombát és az éti csigát. Kedvező adószabály vonatkozik rájuk, de csak akkor, ha nem vagy őstermelő vagy vállalkozó, és felvásárlónak adod el a terméket.

Ilyenkor a bevétel 25 százaléka számít jövedelemnek, a felvásárló 15 százalék szja-t von le, és vételi jegyet állít ki. Onnantól az adóügyek az ő felelőssége, neked nincs további bevallási kötelezettséged, és a bevétel nem számít bele a 600 ezer forintos ingóértékesítési határba.

Ha bizonylat nélkül adod el a gombát, kiesel a kedvezményből, és vagy őstermelőként, vagy vállalkozóként kell adóznod, vagy a normál szja-szabályok szerint.

A 2 kilós szabály

Állami erdőben naponta és személyenként legfeljebb 2 kilogramm gomba, 2 kilogramm vadgyümölcs és 2 kilogramm gyógynövény gyűjthető, kizárólag saját felhasználásra. Ez nem piaci kvóta.

Üzleti célú gyűjtéshez engedély és a terület kezelőjének hozzájárulása szükséges. Védett fajok esetén külön engedély kell, védett területeken pedig szigorúbb szabályok élnek. Megszegésük bírságot vonhat maga után, az adózástól függetlenül.

Gomba: Csak szakellenőri igazolással lehet piacra vinni

A gomba forgalomba hozatala csak gombaszakellenőri igazolással engedélyezett. Vásáron vagy piacon is csak ott árusítható, ahol az ellenőrzés szervezett és igazolható. Ez minden értékesítési formára érvényes, tehát őstermelőként vagy felvásárlón keresztül is kötelező.

