„Az egyik barátomnak életveszélyes sérülést okozott a pultos” – ezekben az egri kocsmákban nem csak sört osztogatnak

Az egri kocsmák világában mindenki megtalálhatja a maga helyét, de a Google-értékelések alapján nem mindig gördülékeny a szórakozás. A vendégek gyakran számolnak be hosszú várakozásról, figyelmetlen kiszolgálásról és kellemetlen élményekről, amelyek árnyalják a helyek hírnevét. Így könnyen kiderül, hogy hol érdemes inkább csak a barátainkkal beszélgetni, és hol lehet, hogy a sörivás élménye is próbára teszi a türelmünket. Ebben a cikkben összegyűjtöttük Eger ismertebb kocsmáinak negatív értékeléseit - a kommenteken mi is meglepődtünk.

A Google-értékelésekben nem kímélik az egri kocsmákat

Forrás: Shutterstock

Kiábrándító kocsmázás Egerben? A Google-értékelések szerint van miért panaszkodni

Bár a legtöbb népszerű egri kocsma több mint 4 csillagos értékeléseket kap, nem mindenhol hibátlan a vendégélmény. Az egyik népszerű sörház például, amely sokak kedvence, több vendégnél is kihúzta a gyufát a lassú kiszolgálással és a hosszú várakozási idővel. Bár a hely atmoszféráját és kínálatát általában dicsérik, a türelmetlenebb látogatók könnyen csalódhatnak.

25 percet vártunk 4 üdítőre! Jeleztem, hogy időben szorított minket a program, de mintha megállt volna a felszolgáló hölgy körül az idő.

Mások szerint az egyik belvárosi, közkedvelt kocsmában a várakozás végül csak feszültséget szült:

Szép lett a hely, de miután 20 percet álltam sorban egy sörért, még 20 percet vártam a pultnál, mire elmondták, hogy kifogytak.

A Google-értékelések alapján több kocsmában is előfordult, hogy a pultosok hozzáállása hagyott kívánnivalót maga után. Egy népszerű, főként fiatalok körében kedvelt helyen például többen is kifogásolták a személyzet stílusát – volt, aki egyenesen elfogadhatatlannak nevezte. Egy másik beszámoló szerint az egyik pultos olyan vehemenciával nyitott ki egy üveges sört, hogy a kupak a vendégek felé repült, majd később még kötekedni is kezdett velük.