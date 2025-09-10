szeptember 10., szerda

„Az egyik barátomnak életveszélyes sérülést okozott a pultos” – ezekben az egri kocsmákban nem csak sört osztogatnak

Van, aki a sör illatáért ül be, mások a zenéért vagy a társaságért – de nem mindegy, melyik egri kocsmát választjuk. Egyes helyek hangulata varázslatos, mások viszont a vendégek türelmét próbára teszik. Nézzük, mit mondanak a Google-értékelések!

Heol.hu

Az egri kocsmák világában mindenki megtalálhatja a maga helyét, de a Google-értékelések alapján nem mindig gördülékeny a szórakozás. A vendégek gyakran számolnak be hosszú várakozásról, figyelmetlen kiszolgálásról és kellemetlen élményekről, amelyek árnyalják a helyek hírnevét. Így könnyen kiderül, hogy hol érdemes inkább csak a barátainkkal beszélgetni, és hol lehet, hogy a sörivás élménye is próbára teszi a türelmünket. Ebben a cikkben összegyűjtöttük Eger ismertebb kocsmáinak negatív értékeléseit - a kommenteken mi is meglepődtünk.

A Google-értékelésekben nem kímélik az egri kocsmákat
Forrás: Shutterstock

Kiábrándító kocsmázás Egerben? A Google-értékelések szerint van miért panaszkodni

Bár a legtöbb népszerű egri kocsma több mint 4 csillagos értékeléseket kap, nem mindenhol hibátlan a vendégélmény. Az egyik népszerű sörház például, amely sokak kedvence, több vendégnél is kihúzta a gyufát a lassú kiszolgálással és a hosszú várakozási idővel. Bár a hely atmoszféráját és kínálatát általában dicsérik, a türelmetlenebb látogatók könnyen csalódhatnak.

25 percet vártunk 4 üdítőre! Jeleztem, hogy időben szorított minket a program, de mintha megállt volna a felszolgáló hölgy körül az idő. 

Mások szerint az egyik belvárosi, közkedvelt kocsmában a várakozás végül csak feszültséget szült: 

Szép lett a hely, de miután 20 percet álltam sorban egy sörért, még 20 percet vártam a pultnál, mire elmondták, hogy kifogytak.

A Google-értékelések alapján több kocsmában is előfordult, hogy a pultosok hozzáállása hagyott kívánnivalót maga után. Egy népszerű, főként fiatalok körében kedvelt helyen például többen is kifogásolták a személyzet stílusát – volt, aki egyenesen elfogadhatatlannak nevezte. Egy másik beszámoló szerint az egyik pultos olyan vehemenciával nyitott ki egy üveges sört, hogy a kupak a vendégek felé repült, majd később még kötekedni is kezdett velük.

Nem ritka a szolgáltatás minőségével kapcsolatos csalódottság sem

—Rendszeresen 4 deci sört csapolnak fél liter helyett. Többször jeleztük, de semmi eredménye - írja az egyik vendég szintén a fiatalok által kedvelt kocsmáról.

Szintén ugyanerről a kocsmáról panaszt fogalmazott meg a vendég, akinek szinte a pultos munkáját kellett végeznie.

—Miután a pohárszedő fiú szólt, hogy vigyük vissza a tálcát a pulthoz amin kihoztuk az italainkat és jeleztük, hogy az üres tálcát elviheti nyugodtan, munkája végzése helyett a biztonsági őrt küldte hozzánk, aki határozottan utasított minket a személyzet munkájának elvégzésére. Miután az ember ilyen mennyiségű pénzt fizet ki egy ilyen helyen, nem ezt a kiszolgálást várná el. Színvonal nulla, többet se jövünk - fogalmazott hozzászólásában a kommentelő.

A kiszolgálás minősége nemcsak szakmai, hanem emberi szempontból is sokaknál hagyott kívánnivalót maga után

Egy vendég arról számolt be, hogy az egyik sörözőben két rövid ital helyett három került a pultra, és bár a tévedés önmagában könnyen orvosolható lett volna, a csapos reakciója teljesen kiábrándította őket. Ahelyett, hogy egyszerű elnézést kért volna, egy trágár hangvételű, megalázó mondattal zárta rövidre a helyzetet. A vendég – aki roma származásúként külön is kiemelte az eset érzékeny hátterét – azt írta, méltatlannak tartja, hogy egyetemet végzett felnőttként ilyen szintű lekezelés és rasszista megnyilvánulás érhette egy nyilvános vendéglátóhelyen.

Nemrég a hevesi szálláshelyek értékeléseit vettük górcső alá, és akadt néhány meglepő tapasztalat is. Az egyik vendégházban például a vendégek pókhálós szobákról és elviselhetetlen szagról számoltak be. A vélemények szerint a hely állapota messze elmaradt az elvárásoktól, és a higiénia sem volt az erőssége.

Az egri élelmiszerboltokat sem kímélték a hozzászólók, az egyik egri üzletben dögszag volt a bejáratnál. 

 

