Görgényi-főzőverseny nélkül nincsenek szüreti napok a Mátraalján

A hétvégén Gyöngyösön zajló Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál hagyományos rendezvénye sok év óta a Görgényi László Főzőverseny. Idén is tradicionálisan szombaton ragadtak fakanalat az indulók, civil szervezetek, egyesületek, pártok vagy éppen baráti társaságok csapatai, immár 26. alkalommal.

A Görgényi-főzőversenyen idén pörköltet vagy gulyás kellett főzni a csapatoknak

A főzőversennyel Görgényi Lászlóra, a gyöngyösi Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Középiskola egykori országos hírű szakmai elméleti tanárára, szakács szakoktatójára, mesterszakácsra emlékeznek évente.

A szüreti napoknak helyet adó Fő tér tőszomszédságában, a dr. Puky Árpád utcában idén is a mennyei illatoké volt már kora délután a főszerep. Pörkölt és gulyás kategóriákban lehetett versenyezni. A gasztronómiai esemény hagyományai szerint délben szabad meggyújtani a tüzet. Minden főznivalót kizárólag nyersen lehet hozni, és tilos előfőzést alkalmazni. Az ételminták számozott bográcsokban kerülnek a bírálók elé, akik így nem tudhatják, melyik csapat főztjét kóstolják.

A Görgényi-főzőversenyen szívvel-lélekkel főzött ételek készülnek

Amíg rotyogtak a pörköltek és a gulyások a kondérokban, természetesen mindenki bizakodó volt a végső sikert illetően. A magyar ízek miatt lesz a mi gulyásunk a nyertes, mondták egyesek, mások szerint azért győznek, mert baráti kör együtt készítette, szeretettel. Akadt, aki úgy vélekedett, azért nyer a főztjük, mert csak az nyerhet, és volt, aki nem tippelt, sőt, mélyen hallgatott, nehogy kitudódjon a titkos receptjük.

Végül, a gyöngyösi Nagy Zoltán királyi főszakács vezette zsűri döntése alapján kialakult a sorrend:

Pörkölt kategóriában:

1. Gyöngy Tenisz

2. Egy Húron Pendülünk

3. Gyöngyösi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Gulyás kategóriában:

1. Leves

2. Jobbik Gyöngyös

3. Dékások