szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Tragikusan fiatalon hunyt el a gyöngyösi általános iskolai tanító

Címkék#Gyöngyösi Arany János Általános Iskola#Dravnyik-Bognár Veronika#gyászhír

Mindössze 34 évet élt a kiváló pedagógus. A gyászhírt az iskola közölte a Facebook-oldalán.

Szabó István
Tragikusan fiatalon hunyt el a gyöngyösi általános iskolai tanító

Elhunyt a tanító.

Forrás: Bama.hu

Gyászhírt közölt hétfőn megrendüléssel a Gyöngyösi Arany János Általános Iskola.

– Tisztelt Szülők! Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Mély fájdalommal tudatjuk a tragikus és lesújtó hírt, mely szerint iskolánk egyik kiváló pedagógusa, tanítója, Dravnyik-Bognár Veronika, súlyos betegség következtében, 2025. szeptember 21-én, 34 éves korában elhunyt. Az egész nevelőtestület nevében együttérzésünket szeretnénk kifejezni a családnak! – olvasható a Gyöngyösi Arany János Általános Iskola Facebook-oldalán.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu