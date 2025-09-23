Gyász
1 órája
Tragikusan fiatalon hunyt el a gyöngyösi általános iskolai tanító
Mindössze 34 évet élt a kiváló pedagógus. A gyászhírt az iskola közölte a Facebook-oldalán.
Elhunyt a tanító.
Gyászhírt közölt hétfőn megrendüléssel a Gyöngyösi Arany János Általános Iskola.
– Tisztelt Szülők! Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Mély fájdalommal tudatjuk a tragikus és lesújtó hírt, mely szerint iskolánk egyik kiváló pedagógusa, tanítója, Dravnyik-Bognár Veronika, súlyos betegség következtében, 2025. szeptember 21-én, 34 éves korában elhunyt. Az egész nevelőtestület nevében együttérzésünket szeretnénk kifejezni a családnak! – olvasható a Gyöngyösi Arany János Általános Iskola Facebook-oldalán.
