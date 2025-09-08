szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem mindennapi eset

1 órája

Kiugorhatott egy gyerek a füzesabonyi vonatból, mentőhelikopter szállt le a helyszínen

Címkék#jegyellenőr#MÁV#bliccelés

Megdöbbentő jelenet játszódott le a füzesabonyi vasútvonal egyik járatán. Egy gyerek kiugrott a mozgó vonat ablakán.

Heol.hu

A Boon.hu információi szerint egy körülbelül 10 éves gyerek kiugrott a mozgó vonat ablakán, mivel attól tarott, hogy a jegyellenőr elkapja, mert érvényes jegy nélkül utazott. A Füzesabonyból 8:36-kor Nyíregyházára elindult személyvonat (5112) csak Taktaharkányig közlekedett az ijesztő eset és baleset miatt. A gyermek ellátására mentőhelikopter érkezett a helyszínre.

Egy gyerek kiugrott a füzesabonyi mozgó vonat ablakán
 Egy gyerek kiugrott a füzesabonyi mozgó vonat ablakán
Forrás: Takács József/Boon.hu

Idén a MÁV dolgozóit különösen sok atrocitás érte

Egyre gyakoribbak az erőszakos incidensek a vasúti dolgozókkal szemben: az idei évben már több mint száz alkalommal támadtak MÁV-alkalmazottakra agresszív utasok – jellemzően azok, akik jegy nélkül próbáltak utazni. A Gyöngyösorosziba tartó egyik járaton egy ittas utas késsel fenyegette meg a járművezetőt, miután az megtagadta a jegy nélküli szállítást.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Áprilisban megírta a Heol.hu, hogy egy utas rátámadt a jegyvizsgálóra. A kalauz felszólította K. Zoltánt, hogy váltson érvényes menet- és kerékpárjegyet, mire a férfi először étellel leöntötte, majd hason és háton rúgta, végül ököllel mellkason ütötte.

További részleteket és helyszíni fotókat az esetről ITT találsz. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu