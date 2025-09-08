1 órája
Kiugorhatott egy gyerek a füzesabonyi vonatból, mentőhelikopter szállt le a helyszínen
Megdöbbentő jelenet játszódott le a füzesabonyi vasútvonal egyik járatán. Egy gyerek kiugrott a mozgó vonat ablakán.
A Boon.hu információi szerint egy körülbelül 10 éves gyerek kiugrott a mozgó vonat ablakán, mivel attól tarott, hogy a jegyellenőr elkapja, mert érvényes jegy nélkül utazott. A Füzesabonyból 8:36-kor Nyíregyházára elindult személyvonat (5112) csak Taktaharkányig közlekedett az ijesztő eset és baleset miatt. A gyermek ellátására mentőhelikopter érkezett a helyszínre.
Idén a MÁV dolgozóit különösen sok atrocitás érte
Egyre gyakoribbak az erőszakos incidensek a vasúti dolgozókkal szemben: az idei évben már több mint száz alkalommal támadtak MÁV-alkalmazottakra agresszív utasok – jellemzően azok, akik jegy nélkül próbáltak utazni. A Gyöngyösorosziba tartó egyik járaton egy ittas utas késsel fenyegette meg a járművezetőt, miután az megtagadta a jegy nélküli szállítást.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Bliccelők terrorja Hevesben – Késsel támadott a sofőrre egy hevesi férfi
Áprilisban megírta a Heol.hu, hogy egy utas rátámadt a jegyvizsgálóra. A kalauz felszólította K. Zoltánt, hogy váltson érvényes menet- és kerékpárjegyet, mire a férfi először étellel leöntötte, majd hason és háton rúgta, végül ököllel mellkason ütötte.
Brutálisan megvert egy kalauzt a hatvani vasútállomáson emberkedő utas
További részleteket és helyszíni fotókat az esetről ITT találsz.
Félreérthetetlen helyzet a Heves megyei szállodában, buja meglepetésre nyitott rá a személyzet
„Köszönjük a sok bíztatást” – bezárt a legendás egri vendéglátóhely, most végleg elbúcsúztak
Pánikolva hívta a család a káli szerelőt, minden szülő rémálma történt meg a bezárt kocsiban