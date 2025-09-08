Kiugorhatott egy gyerek a füzesabonyi vonatból, mentőhelikopter szállt le a helyszínen

A Boon.hu információi szerint egy körülbelül 10 éves gyerek kiugrott a mozgó vonat ablakán, mivel attól tarott, hogy a jegyellenőr elkapja, mert érvényes jegy nélkül utazott. A Füzesabonyból 8:36-kor Nyíregyházára elindult személyvonat (5112) csak Taktaharkányig közlekedett az ijesztő eset és baleset miatt. A gyermek ellátására mentőhelikopter érkezett a helyszínre.

Egy gyerek kiugrott a füzesabonyi mozgó vonat ablakán

Forrás: Takács József/Boon.hu

Idén a MÁV dolgozóit különösen sok atrocitás érte

Egyre gyakoribbak az erőszakos incidensek a vasúti dolgozókkal szemben: az idei évben már több mint száz alkalommal támadtak MÁV-alkalmazottakra agresszív utasok – jellemzően azok, akik jegy nélkül próbáltak utazni. A Gyöngyösorosziba tartó egyik járaton egy ittas utas késsel fenyegette meg a járművezetőt, miután az megtagadta a jegy nélküli szállítást.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!