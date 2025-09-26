szeptember 26., péntek

Állatvédelmi témahét

2 órája

Vad éjszaka a Gyöngyösi Állatkertben – Zimba, az oroszlán is készül a bulira

Gyöngyösön mozgalmas hét kezdődik hétfőn az állatkertben az állatvédelmi témahét kapcsán. A Gyöngyösi Állatkertben kedvezményes jegyárak és színes programok várják a látogatókat szeptember 29-től október 5-ig.

Szabó István

Állatvédelmi témahét kezdődik a Gyöngyösi Állatkertben szeptember 29-én. 

A Gyöngyösi Állatkert állatvédelmi témahetén Zimba, hím oroszlán is várja a látogatókat
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

– Kedves látogatóink, egy nagyon mozgalmas jövőhét elé nézünk, hiszen idén is csatlakozunk az állatvédelmi témahéthez. Ennek kapcsán programokkal, akciókkal, kedvezményekkel készülünk, hogy oktatási tevékenységeinkkel minél szélesebb körben tudjuk támogatni ezt a nemes kezdeményezést, az állatok védelme érdekében – hívja fel a figyelmet a Gyöngyösi Állatkert a Facebook-oldalán.

A Gyöngyösi Állatkert az állatvédelmi témahéten kedvezményekkel és érdekességekkel vár

A program:

- hétfő - csütörtök: minden gyermek- és diákcsoport 50 százalékos kedvezményes jegyárral látogathatja az állatkertet. 

- péntek: minden gyermek és diák csoport 50 százalékos kedvezményes jegyárral látogathatja az állatkertet. Az első 8, pénteki napra bejelentkező csoport ingyenes 30 perces csoportvezetést kap. Bejelentkezni a zoopedagógusnál lehet a 30 756 9238-as telefonszámon lehet.

- szombat: Állatok világnapja - minden egyéni látogató csoportos kedvezményes jegyáron látogathatja az állatkertet napközben 9-től 18 óráig. Látványetetések, óriás állatfigurák, vendég programadók, ingyenes tematikus kézműveskedés, családi kvíz lesz a program. A Világnapi ÉjszakáZoo során 18.óra 30 perctől 22 óráig hat földrész vadonjának sötét árnyai mutatkoznak meg látványetetésekkel, meghitt világítással, zenével. Az ÉjszakáZoo normál jegyáron látogatható. 

- vasárnap: Látványetetések, családi kvíz és kincskereső játék lesz normál jegyáron.

A Gyöngyösi Állatkert posztjának megosztói között október elsején, szerdán este 19 óra 30 perckor 1-1 családi belépőt sorsolnak ki az Állatok világnapjára és az ÉjszakáZoo-ra, teszi hozzá a mátraalji állatkert.

 

 

