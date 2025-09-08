Fájó és szomorú a búcsú, bejelentést tett a Gyöngyösi Állatkert

Barron, a Gyöngyösi Állatkert ifjú pumalegénye elköltözött a Mátraaljáról, számolt be a az állatkert a közösségi oldalán.

A Gyöngyösi Állatkert elbúcsúzott Barrontól, a pumalegény a Szegedi Vadasparkba költözött

Forrás: Gyöngyösi Állakert / Facebook

– Minden olyan évben amikor kölyök puma nevelkedik állatkertünkben, eljön a fájó pillanat, a búcsú ideje. Amikor féltve szeretett és gondozott kedvencünk elhagyja a szülői házat. Idén is át kellett éljük a pillanatot, hiszen puma párunk, Bella és Baku rendszeresen megörvendeztet minket egy-egy aprósággal. Búcsúzni mindig nehéz, ugyanakkor örülünk, hiszen kényelmes otthont sikerült számára is találni, ahol értő, tapasztalt kezekbe került. Barron a Szegedi Vadaspark lakója lett. Légy jó fiú! Ígérjük, meg fogunk látogatni. Ki tudja, talán hamarosan jelentkezünk még izgalmas puma hírekkel – áll a Gyöngyösi Állatkert Facebook-oldalán.

A Gyöngyösi Állatkert harmadik pumakölyke volt Barron

Barron 2024. szeptember 22-én született a maátraaljai állatkertben Bella harmadik kölykeként. Tavaly decemberben portálunk is meglátogatta a pumafiúcskát, aki akkor még az anyja háta mögé húzódva méregetett bennünket félénk kíváncsisággal. Láthatóan jó kondiban volt, és Barcai Henrietta igazgató azt is elmesélte, hogy egyébként jókedvű és játékos.