Fájó és szomorú a búcsú, bejelentést tett a Gyöngyösi Állatkert
Barron, az egyéves pumalegény Gyngyösről Szegedre költözött a múlt héten. A Gyöngyösi Állatkert pumapárja, Bella és Baku évente örvendezteti meg a látogatókat kölyökkel.
Barron, a Gyöngyösi Állatkert ifjú pumalegénye elköltözött a Mátraaljáról, számolt be a az állatkert a közösségi oldalán.
– Minden olyan évben amikor kölyök puma nevelkedik állatkertünkben, eljön a fájó pillanat, a búcsú ideje. Amikor féltve szeretett és gondozott kedvencünk elhagyja a szülői házat. Idén is át kellett éljük a pillanatot, hiszen puma párunk, Bella és Baku rendszeresen megörvendeztet minket egy-egy aprósággal. Búcsúzni mindig nehéz, ugyanakkor örülünk, hiszen kényelmes otthont sikerült számára is találni, ahol értő, tapasztalt kezekbe került. Barron a Szegedi Vadaspark lakója lett. Légy jó fiú! Ígérjük, meg fogunk látogatni. Ki tudja, talán hamarosan jelentkezünk még izgalmas puma hírekkel – áll a Gyöngyösi Állatkert Facebook-oldalán.
A Gyöngyösi Állatkert harmadik pumakölyke volt Barron
Barron 2024. szeptember 22-én született a maátraaljai állatkertben Bella harmadik kölykeként. Tavaly decemberben portálunk is meglátogatta a pumafiúcskát, aki akkor még az anyja háta mögé húzódva méregetett bennünket félénk kíváncsisággal. Láthatóan jó kondiban volt, és Barcai Henrietta igazgató azt is elmesélte, hogy egyébként jókedvű és játékos.
Már az apja fülét rágná B, a nevenincs gyöngyösi pumakölyök
– Már nagyon gyorsan növekszik. A felnőtt testméretét egy év alatt éri el. A kölyökpumák foltjai mintegy 8 hónapos korukig láthatók csupán, aztán az első szőrváltáskor eltűnnek. Ivaréretté azonban csak 2-3 évesen válik majd – foglalta össze tavaly decemberben Barcai Henrietta.
Barron nevét hagyományosan az állatkert látogatói szavazták meg idén januárban. Barcai Henrietta azt is elmondta tavaly, hogy akkor Gyöngyösön kívül Nyíregyházán és Pécsett voltak láthatók még példányok a fajból hazánkban. Barron Szegedre érkezésével újabb helyszínen ismerhető meg testközelből az Észak-Amerikában őshonos ragadozó.
